Disney+ : un remake de Robin des Bois est en préparation

Disney n’a pas encore fini de recréer les classiques d’animation. Le succès des précédents remakes (Le Roi Lion et Aladdin) l’encourage à continuer. Ainsi, le remake de Robin des Bois est en préparation pour une sortie sur Disney+.

Disponible depuis le mardi 7 avril en France, Disney+ vous offre déjà beaucoup de contenu entre classiques, les blockbusters de Marvel, les films Pixar, les Star Wars et encore d’autres. Tous les classiques d’animation sont présents. Sorti en 1973, c’est le 27e long-métrage d’animation et le 21e classique de Disney après Les Aristochats (1970). Les remakes de ces films d’animation sont une véritable aubaine pour Disney.

Crédit : Disney

Après avoir connu un fort succès au box-office avec Le Roi Lion et Aladdin en 2019, nous avons appris en janvier que le studio prépare également un remake de Bambi (1942). Un mois plus tôt, c’était le reboot de La Planète des Singes qui était annoncé. De plus, si vous avez récemment suivi les actualités, vous savez déjà que Mulan est le prochain remake de Disney à sortir au cinéma le 24 juillet 2020 après avoir retardé à cause de Covid-19. Aujourd’hui, nous venons d’apprendre que Disney travaille sur l’adaptation de Robin des Bois.

Robin des Bois ne sortira pas au cinéma

Le remake de Robin des Bois sera un peu différent de ceux énoncés au-dessus. En effet, il ne sortira pas au cinéma, mais sur Disney+. C’est donc le deuxième remake du studio à être disponible sur la plateforme de vidéo à la demande après celui de La Belle et le Clochard déjà disponible depuis le 7 avril.

De la même manière que Le Roi Lion, Robin des Bois va être recréé avec des prises de vues réelles pour les décors et des images de synthèse pour les animaux. Il va être réalisé par Carlos Lopez Estrada, le metteur en scène de Blindspotting (2018), et écrit par Kari Granlund qui s’est déjà occupée du reboot de La Belle et le Clochard.

La production fait face à un défi de taille

De plus, le remake devrait également contenir au moins autant de chansons, mais nous ne savons pas encore si ce seront les mêmes que celles du classique. Faire un remake d’un film tel que Robin des Bois représente tout de même un défi. Au contraire du Roi Lion où les animaux sont représentés comme tels, Robin des Bois se base complètement sur l’anthropomorphisme. Là, il ne s’agira pas simplement d’être le roi des animaux, mais de manier un arc, de se déplacer comme un bipède et de voler l’argent aux riches pour le redistribuer aux pauvres.

Nous n’avons pas encore plus de détails à propos du remake. Avec la pandémie de Covid-19, il risque même de prendre un peu de retard. En attendant, l’original est quant à lui d’ores et déjà disponible sur Disney+.

Source : CBR