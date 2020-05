Disney+ : une série Kingdom Hearts serait en développement

Crédit : Square Enix

Kingdom Hearts est le savant mélange entre deux univers totalement opposés dont le succès semblait très improbable il y a 18 ans de cela. En effet, Kingdom Hearts premier du nom est sorti en 2002. Il a ensuite été suivi de huit opus sortis sur différentes plateformes et étalés sur 17 ans. Le dernier en date est Kingdom Hearts III qui est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One en 2019. C’est en fait le troisième opus des Kingdom Hearts sortis sur consoles. En une semaine de commercialisation, ce jeu a battu tous les records de la franchise en se vendant mondialement à plus de 5 millions de copies. Bien que Kingdom Hearts III ait marqué la fin de « la saga Xehanort » qui a débuté avec le premier opus, les aventures de Sora, Dingo et Donald ne semblent pas pour autant être terminées.

Sora, Dingo et Donald bientôt sur Disney+ ?

Selon des sources proches du site We Got This Covered, Disney+ serait en train de travailler sur une série Kingdom Hearts. Elles sont plutôt fiables puisque ce sont les mêmes sources qui avaient révélé qu’un remake de Robin des Bois est en préparation chez Disney.

L’univers Kingdom Hearts pourrait donc bien franchir la barrière du jeu vidéo pour arriver sur nos écrans de streaming. Il est fort probable que la série Disney+ reprenne l’histoire des jeux vidéo au lieu de démarrer une nouvelle intrigue. Cependant, les sources n’ont pas divulgué d’informations à ce sujet, ni même au niveau de la production ou du format de la série.

Enfin, il faut aussi prendre en compte le fait que le contenu de Disney+ soit en général plus familial. Ainsi, le concept de faire voyager Sora, Dingo et Donald à travers les mondes de Disney pourrait facilement séduire ceux qui n’ont jamais entendu parler de Kingdom Hearts. Une telle série n’aurait pas non plus de mal à se faire apprécier des joueurs ainsi que des nostalgiques des premiers titres. Il faut bien évidemment prendre cette nouvelle avec des pincettes. Disney+ n’a jamais confirmé l’existence d’une série Kingdom Hearts.

Source : We Got This Covered