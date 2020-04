Disney+ : comment y accéder gratuitement avec votre abonnement Canal+ ?

Canal+ permet à presque tous ses abonnés d’accéder à Disney+ gratuitement. Une option qui doit être activée manuellement. On vous explique comment faire.

Crédit : Disney+ / Canal+

Disney+ est disponible sur beaucoup de plateformes, quasiment toutes, pourrait-on oser dire. En France, Canal+ rafle la mise en permettant à ses presque tous ses abonnés d’accéder à Disney+ sans frais supplémentaires.

Quelles offres Canal+ incluent Disney+ ?

L’accès au service de streaming de Disney est inclus dans toutes les offres associées à une durée d’engagement de deux ans. Une nouvelle offre limitée proposant Canal+, Canal+ Décalé et Disney+ a même vue le jour pour 19,90 € par mois (pendant 2 ans, puis 26,89 €/mois). Pour un engagement d’un an, seules l’offre de base de Canal+ et son offre Sport n’incluent pas Disney+.

Crédit : Canal+

Canal+ offre 30 jours d’essai gratuit, contre 7 chez Disney+

À noter que si Disney+ ne propose que 7 jours pour essayer son service, vous y avez accès gratuitement durant 30 jours en optant pour une formule Canal+. À l’instar de la concurrence, le groupe propose un mois offert pour essayer. Cela permet de grappiller trois semaines d’abonnement gratuit à Disney+, ce qui peut être intéressant en temps de confinement.

Comment ajouter Disney+ à son compte Canal+ ?

Mais ce sont aussi les anciens abonnés à Canal+ qui peuvent être intéressés par ce nouveau Disney+. Ceux qui disposent d’une offre éligible, comme celles indiquées plus haut, ont dû recevoir ce 7 avril un mail de Canal+ qui les invite à rejoindre la plateforme de Disney sans frais supplémentaires. La manipulation n’est pas des plus aisées. Il faut en effet passer par le lien de ce mail pour lier son compte Canal+ à un nouveau compte Disney+. Nous vous détaillons ici la procédure.

Crédit : Canal+

Ceux qui n’ont pas de compte Canal+ doivent en créer un ici. Il suffit ensuite de suivre le lien « J’active mon compte Disney+ ». Une nouvelle page Canal+ s’ouvre dans votre navigateur. Elle crée un tunnel entre votre abonnement et Disney+.

Crédit : Canal+

Il faut ensuite cliquer sur « Créer mon compte Disney+ ». Le service vous renvoie alors vers Disney+ où il vous est demandé de créer un compte. Renseignez une adresse mail ainsi qu’un mot de passe, puis accepter les conditions d’utilisation. Et c’est tout. Vos comptes Canal+ et Disney+ sont désormais liés.

Crédit : Canal+

À noter que si vous avez déjà souscrit un abonnement mensuel ou annuel à Disney+, votre abonnement CANAL+ ne remplacera pas automatiquement cet abonnement. Il y a une opération à mener après. Une fois la configuration achevée, Disney+ vous envoie un mail vous expliquant la marche à suivre dans la gestion de votre abonnement.