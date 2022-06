Disneyland : la chute brutale de Spider-Man (vidéo)

Spider-Man rate sa cascade – Crédit : Instagram / @mdglee_szm

La sortie de Spider-Man: No Way Home a suscité un énorme regain d’intérêt pour l’homme-araignée. Ainsi, rien d’étonnant de voir que le super-héros est mis à l’honneur sur le campus Avengers. Située au Disney California Adventure, cette zone thématique de Disneyland comporte des attractions faisant la part belle au MCU. De quoi amuser les fans les plus jeunes mais aussi les plus grands.

Il est notamment possible de voir Spider-Man réaliser des cascades. Le super-héros est incarné par un robot cascadeur. Mais ce dernier a échoué dans sa mission chaloupée, comme le dévoile une vidéo partagée sur les réseaux sociaux récemment. On y voit Spidey, suspendu à une grue, réalisant quelques acrobaties. Sauf qu’au lieu de se poser sur le toit, il finit par s’écraser sur le bâtiment, faisant de gros dégâts.

Plus de peur que de mal pour Spider-Man

Des cris d’étonnement retentissent dans le public. Et pour cause, personne ne s’attendait à un tel échec. Certains ont d’ailleurs dû imaginer que la personne derrière le masque était blessée. Fort heureusement, il s’agissait d’un robot cascadeur. Celui-ci devra toutefois faire un stage à l’atelier afin que Disney puisse identifier l’origine du problème. Sa trajectoire hasardeuse aurait pu provoquer des conséquences plus graves et il ne faut donc pas prendre la chose à la légère.

À titre d’information, Disneyland Paris ouvrira son propre Avengers Campus le 20 juillet prochain. Vous pourrez tester des attractions fortes comme « Avengers Assemble – Flight Force ». Vous serez en outre invité à vous confronter aux Spiderbots qu’il faudra attraper avec votre propre toile. Les Avengers seront évidemment dans les parages si bien que vous pourrez leur faire un petit coucou. Des restaurants rendant hommage au MCU et une boutique pour s’équiper seront aussi au rendez-vous.

Source : Instagram