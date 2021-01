DJI Mini 2 et Mavic Air 2 : l’assurance couvre maintenant la disparition de votre drone

Un drone DJI en plein vol au bord de la plage – Crédit : Eddie Kopp / Unsplash

Votre drone DJI a décidé de prendre la poudre d’escampette et vous n’arrivez pas à le retrouver ? Vous n’avez pas besoin d’en acheter un nouveau si vous avez déjà souscrit à l’assurance DJI Care Refresh et que vous avez un Mini 2 ou un Mavic Air 2 qui est le drone compact milieu de gamme de la marque. En effet, l’entreprise chinoise a annoncé que « la couverture DJI Flyaway a été ajoutée au service DJI Care Refresh ». Elle vous permet d’avoir un nouveau drone à un prix moins élevé que d’en acheter un dans le commerce.

Remplacer son drone disparu coûte 225$ pour le Mini 2 et 399$ pour le Mavic Air 2

La couverture Flyaway coûte 225$ pour le Mini 2 et 399$ pour le Mavic Air 2, soit environ la moitié de leur prix. Bien entendu, votre drone n’est pas censé s’enfuir tout seul. Cependant, comme DJI l’a lui-même déclaré, « peu importe votre préparation, certains accidents sont inévitables lorsque vous volez dans des environnements complexes ou dans des endroits avec des interférences de signaux, des vents forts ou des vues obstruées ».

Quand vous achetez un drone de la marque DJI, une garantie est offerte pendant une période de deux ans. Vous pouvez aussi choisir de souscrire à une assurance supplémentaire, la DJI Care Refresh. Elle coûte 50$ pour le Mini 2, le nouveau drone compact qui propose la 4K et une meilleure portée, et 80$ pour le Mavic Air 2.

Avec cette assurance, DJI remplace votre drone si vous l’endommagez de manière accidentelle. Cela comprend les chutes dans l’eau, les problèmes d’interférence, les erreurs de pilotage et bien évidemment les crashs. La formule de base (DJI Care Refresh 1 an) vous donne droit à deux remplacements par an. Ils coûtent chacun 49$. Quant à la nouvelle couverture Flyaway, vous ne pouvez en profiter qu’une seule fois avec DJI Care Refresh 1 an ou deux fois avec DJI Care Refresh 2 ans. Enfin, si vous cherchez un nouveau drone, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs drones de loisir.

Source : The Verge