DJI Mavic Air 2 : photos, prix, caractéristiques, on sait tout sur le nouveau drone 4K compact

Le leader mondial des drones civils tient son rang en lançant le DJI Mavic Air 2, un drone compact de milieu de gamme qui a tout d’une machine premium, tout en restant accessible aux débutants. Sur le papier, l’appareil fait figure de drone idéal en corrigeant les défauts de la première édition, et en apportant son lot de nouveautés. C’est d’ailleurs plus une version allégée et plus petite du modèle haut de gamme Mavic 2 Pro qu’une véritable évolution du Mavic Air.

Crédit : DJI

Le Mavic Air 2 et sa radiocommande abandonnent le Wi-Fi de son prédécesseur au profit d’Ocusync 2.0, mais conserve un affichage sur smartphone. La technologie de transmission commute automatiquement sur les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,8 GHz pour offrir un flux HD stable avec une portée théorique de 10 km. La nacelle du quadricoptère embarque un capteur 48 mégapixels 1/2 pouce HDR qui filme désormais en 4K avec une cadence de 60 ips qui peut monter jusqu’à 240 ips en Full HD.

Crédit : DJI

DJI Mavic Air 2 : Autonomie record, vol et prise de vue intelligents

Le quadricoptère prend un peu d’embonpoint pour atteindre les 570 g, mais propose une autonomie record qui surpasse celle de la version Pro. Sa batterie LiPo de 3500 mAh promet jusqu’à 34 minutes d’autonomie, et se recharge en 1 h 30 avec un chargeur propriétaire malheureusement. Pour assurer le vol autonome et éviter les collisions, le drone dispose de capteurs à l’avant, à l’arrière et en dessous, ainsi que du système d’assistance au pilotage APAS en version 3.0.

Le DJI Mavic Air 2 est également doté de plusieurs modes de vols intelligents pour suivre automatiquement un sujet mobile ou fixe selon des trajectoires prédéfinies ou en vol libre. Enfin, le drone hérite également de la fonction Hyperlapse du modèle premium pour réaliser des vidéos accélérées.

Crédit : DJI

Le Mavic Air 2 est déjà disponible en Chine, et arrivera en Europe dans le courant du mois de mai pour 849 euros en version standard, ou à 1049 euros avec 3 batteries, une station de recharge, des filtres ND et un sac de transport.

Source : DJI