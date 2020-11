DJI Mini 2 : le drone compact propose la 4K, une meilleure portée et d’autres nouveautés

Le drone pliable le plus petit de DJI est de retour. Pesant moins de 249g, le Mini 2 est plus performant que son prédécesseur avec, entre autres, une compatibilité 4K tant attendue et une meilleure portée allant jusqu’à 10 km.

Le DJI Mini 2 – Crédit : DJI

L’entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de drones vient d’annoncer officiellement le Mini 2. Ce drone fait suite à l’original Mavic Mini sorti en octobre 2019. Un an plus tard, quelles sont les nouveautés apportées par DJI pour son drone le plus petit de la gamme ? Les caractéristiques ont fuité la semaine dernière lorsque Best Buy a mis en vente le nouveau drone par mégarde. Outre le nom raccourci, le Mini 2 adopte la 4K et la liaison OcuSync 2.0.

Le DJI Mini 2 adopte enfin la 4K à 30FPS

Il faut garder à l’esprit que le Mini 2 représente l’entrée de gamme de DJI. Il ne faut donc pas s’attendre à des fonctionnalités extraordinairement innovantes. Le drone apporte plutôt des améliorations par rapport au modèle original. L’enregistrement vidéo de celui-ci était limité en 2,7K tandis que le Mini 2 peut désormais filmer en 4K à 30FPS avec un débit de 100 Mbits/s. Il est doté d’un zoom 2x en 4K contre un zoom 3x en 2,7K et jusqu’à 4x en 1080p. De plus, les photographes apprécieront le fait de pouvoir choisir de prendre des clichés en JPEG ou en RAW.

Une liaison OcuSync 2.0 pour une portée jusqu’à 10km

À l’instar du Mavic 2 Pro qui est destiné aux professionnels ou même du Mavic 2 Zoom, le Mini 2 a droit à une liaison OcuSync 2.0. L’ancien modèle ne pouvait utiliser que le Wi-Fi, ce qui limitait sa portée à 4km. Avec l’OcuSync 2.0, la portée du Mini 2 peut atteindre 10 km au maximum. Bien que cela soit difficilement applicable sur le terrain à cause des différentes réglementations, le flux vidéo bénéficiera d’une meilleure stabilité. De plus, l’autonomie du DJI Mini 2 a aussi été légèrement améliorée. Au lieu des 30 minutes de vol max du premier drone, les utilisateurs pourront le faire voler 31 minutes.

Ce sont les nouveautés principales du Mini 2. En effet, le Mini 2 s’adresse aux débutants et à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine avec un appareil compact et abordable. Le DJI Mini 2 est commercialisé dès aujourd’hui au prix de 459 € avec la radiocommande intégrée. Le pack Fly More Combo qui comprend deux batteries additionnelles, une housse de transport et un chargeur pour trois batteries est vendu à 599 €.

Source : Engadget