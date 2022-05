Doctor Strange 2 : qui sont les Illuminati de Marvel ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a introduit de nouveaux super-héros dans l’univers de Marvel, les Illuminati. Cette équipe de super-héros est bien connue des lecteurs des comics, mais pas du grand public. On fait le point.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness au cinéma.

Disponible dans les salles de cinéma depuis le 4 mai en France, Doctor Strange in the Multiverse of Madness régale les fans de Marvel. Le film qui collectionne déjà les critiques élogieuses de la presse nous plonge dans la folie et la complexité du multivers aux côtés du docteur Stephen Strange interprété par Benedict Cumberbatch. Le réalisateur Sam Raimi a profité de Doctor Strange 2 pour introduire une nouvelle équipe de super-héros bien connue des lecteurs de comics.

Stephen Strange 838 dans Doctor Strange 2 – Crédit : Marvel

Dans les comics, les Illuminati forment une puissante équipe de super-héros. C’est la première fois qu’ils entrent dans le MCU avec Doctor Strange 2. Pour résumer, les super-héros qui composent les Illuminati représentent chacun un groupe différent de l’univers Marvel. Les Illuminati n’ont pas pour objectif de se battre, mais plutôt de contrôler les actions de tous les groupes.

Stephen Strange 838, le fondateur des Illuminati

Dans Doctor Strange 2, les Illuminati de la Terre-838 sont au nombre de 7. La société secrète comprend quelques-uns des héros les plus puissants, des versions alternatives de super-héros et même des personnages de la Terre-616 qui n’ont pas encore été introduits dans le MCU. Le fondateur des Illuminati n’est autre que Stephen Strange 838. On apprend qu’il a créé cette société secrète pour prendre des décisions difficiles que les gens ne sont pas prêts à affronter.

Baron Mordo, le Sorcier Suprême

Le deuxième membre est le Baron Mordo qui est le Sorcier Suprême de la Terre-838. Interprété par Chiwetel Ejiofor, le Baron Mordo de cette réalité alternative n’est jamais devenu un vilain. Il ne veut pas détruire tous les sorciers du monde. Au contraire, il a une relation fraternelle avec Stephen Strange, du moins jusqu’à ce que ce dernier ait fait disparaître des milliards de personnes avec le très puissant Darkhold. Dans les Illuminati, le Baron Mordo a la responsabilité de prendre les décisions face aux menaces mystiques.

Professeur X, le leader des X-Men

Le troisième membre des Illuminati est le professeur Charles Xavier, alias Professeur X (Patrick Stewart). Le leader des X-Men utilise un fauteuil roulant doré à l’allure futuriste dans Doctor Strange 2. Sa présence indique probablement que les X-Men ne vont pas tarder à rejoindre officiellement le MCU.

Captain Carter, une version alternative de Captain America

Peggy Carter, alias Captain Carter, est le quatrième membre des Illuminati. Dans la réalité alternative de la Terre-838, Peggy Carter (Hayley Atwell) a reçu le sérum de Super-Soldat à la place de Steve Rogers.

Maria Rambeau, Captain Marvel

Maria Rambeau (Lashana Lynch) est le cinquième membre de la société secrète. Dans la Terre-838, Maria Rambeau est devenue Captain Marvel à la place de Carol Danvers comme ce qu’il s’est passé avec Captain America.

Flèche Noire, le souverain des Inhumains

L’acteur Anson Mount a repris son rôle de Blackagar Boltagon, alias Flèche Noire, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il est le souverain des Inhumains. C’est une race surhumaine mutante qui vit dans la cité d’Attilan située sur la face cachée de la Lune. Comme les X-Men, les Inhumains pourraient aussi bientôt rejoindre le MCU.

Reeds Richard, le leader des 4 Fantastiques

Le septième et dernier membre des Illuminati dans Doctor Strange 2 est Reeds Richard ou Mr Fantastique. L’acteur John Krasinski a lui aussi repris son rôle le temps d’un caméo. Les fans espèrent d’ailleurs que John Krasinski reprendra son rôle dans le reboot des 4 Fantastiques attendu pour 2023.

Source : Collider