Doctor Strange 2 : premier trailer dévoilé avec le double maléfique du sorcier

Doctor Strange 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) dévoile un premier teaser où apparaît une version maléfique du sorcier suprême.

Wanda va-t-elle représenter une menace ? – Crédit : capture d’écran YouTube

Les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) découvrent actuellement Spider-Man : No Way Home au cinéma. La nouvelle étape du multivers et le retour de personnages venus d’anciennes adaptations. Et parmi les autres personnages au casting, on trouve Doctor Strange dont la place est centrale dans le récit. L’occasion pour le sorcier de confirmer son importance dans la quatrième phase du MCU, comme celle de Wanda après WandaVision sur Disney+. Et justement, les personnages se retrouvent dans le teaser de Doctor Strange 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), disponible ci-dessous !

Doctor Strange et Wanda Maximoff se retrouvent dans un teaser sombre

Ce n’est pas une surprise pour les spectateurs du dernier Spider-Man. Mais ceux n’ayant pas eu l’occasion d’aller au cinéma peuvent découvrir ce teaser dévoilé après le générique de Spider-Man : No Way Home. Car suite aux événements du film, Stephen Strange altère la stabilité du multivers avec l’un de ses sorts. On découvre que Karl Mordo n’est pas mort et qu’il prévient le Doctor Strange : « Ta profanation de la réalité ne sera pas impunie ».

Stephen Strange retrouve également Wanda Maximoff, de retour de Westview (la banlieue ensorcelée dans WandaVision). Le super-héros demande l’aide à la Sorcière rouge à propos du multivers.

Mais ce n’est pas tout. Stephen Strange combat Gargantos, un monstre inter-dimensionnel, alors qu’il protège Miss America.

Mais la plus grosse surprise reste la présence de Wanda Maximoff dans un nouveau costume, peut-être un variant maléfique, mais surtout celle d’un Doctor Strange malfaisant. Un personnage que les spectateurs connaissent déjà à travers la série animée What If sur Disney+.

C’est le 4 mai 2022 que Doctor Strange 2 arrive au cinéma en France. Une nouvelle étape pour le multivers mais surtout cette nouvelle phase du MCU. Mais surtout la promesse de prolonger les événements déjà généreux de Spider-Man : No Way Home.