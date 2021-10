Les 4 Fantastiques : Marvel veut casser la malédiction avec un 3e reboot en 2023

Les 4 Fantastiques dans leur version 2005, avec de gauche à droite Chris Evans, Michael Chiklis, Jessica Alba et Ioan Gruffudd (Crédits image : Fox Studios)

Les 4 Fantastiques sont peut-être les super-héros Marvel les moins favorisés par leur passage des comics vers le cinéma. Pas moins de quatre films ont déjà été tournés avec eux, et le moins qu’on puisse dire est qu’aucun d’eux n’a atteint le succès (ni la performance artistique) des Avengers ou des autres films du Marvel Cinematic Universe. Marvel annonce vouloir donner une troisième chance à la franchise, avec un troisième reboot dont le tournage est prévu pour 2023.

Quatre films, quatre échecs : les 4 Fantastiques ne portent pas très bien leur nom dans les studios d’Hollywood

La « malédiction » des 4 Fantastiques va-t-elle enfin être brisée par Marvel ? Le quatuor de super-héros composé de Mr Fantastique (Mr. Fantastic), la Femme invisible (Invisible Woman), la Torche humaine (Human Torch) et la Chose (The « Thing ») a fait ses débuts en 1961 dans les comics Marvel, mais ce n’est qu’en 1994 qu’ils ont eu droit à leur premier film. Si vous ne le saviez pas, c’est normal : réalisé par le spécialiste du film d’horreur Roger Corman, cette première tentative n’est même pas sortie au cinéma. Il faut dire que les images sont… terrifiantes, dans le mauvais sens du terme.

En 2005, la Fox obtient les droits de la franchise et tente aussitôt de la lancer sur grand écran. Plusieurs acteurs inconnus sont à l’affiche, dont un certain Chris Evans en Johnny Storm, quelques années avant qu’il ne devienne Captain America. Le score modeste au box-office de ce premier opus donnera lieu à une suite avec Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’argent qui ne rencontrera pas franchement le succès.

Exit donc les 4 Fantastiques. Mais en 2015, la Fox décide de remettre la main au pot avec un reboot pour surfer sur la mode des super-héros, en pleine folie Avengers. Qualifié par la critique de « catastrophe industrielle », ce troisième film sera désavoué par son propre réalisateur, Josh Trank. Trop jeune, trop inexpérimenté, Hollywood ne lui confiera plus de film après cette erreur de parcours.

Réalisateur vétéran, casting sur mesure… Marvel Studios met les petits plats dans les grands pour casser la malédiction des 4 Fantastiques

Le troisième reboot des 4 Fantastiques échappera-t-il à la malédiction ? Ce qui semble sûr, c’est que Marvel Studios dispose d’une expérience inégalée en matière de films de super-héros, contrairement à la Fox. Après avoir récupéré les droits de la franchise via Disney en 2019, Marvel compte bien mettre toutes les chances de son côté pour faire des 4 Fantastiques un blockbuster à la hauteur de ses autres films. Le studio a déjà annoncé que Jon Watts, déjà aux commandes de la franchise Spider-Man, serait derrière la caméra pour Les 4 Fantastiques version 2023.

Le casting du film n’est pas encore connu. Emily Blunt a récemment donné son avis aux fans qui veulent la voir jouer la Femme Invisible. Quant à Kevin Feige, le patron de Marvel, il a promis que le studio prendrait le temps de trouver le meilleur acteur possible pour chaque rôle. Il a donné l’exemple de nombreux acteurs connus ou non qui se sont glissés comme des gants dans la peau de leurs super-héros respectifs.

Docteur Doom, les Skrulls ou Galactus seront-ils les méchants de ce futur film ? Verra-t-on les 4 Fantastiques dans d’autres films du Marvel Cinematic Universe ? On espère dans tous les cas que Marvel parviendra à vaincre la malédiction de la franchise et offrir enfin aux fans du comics un film vraiment satisfaisant, après plus de 25 ans d’échecs ininterrompus au cinéma. Verdict attendu dans les salles de cinéma en 2024.

