Doctor Strange 2 : les Illuminati, Iron Man et Professeur Xavier confirmés

Dans une nouvel extrait de Doctor Strange 2, on apprend que les Illuminati sont présents. Professeur Xavier et Iron Man étant membres du groupe de super-héros, seront-ils au rendez-vous ?

Le groupe de super-héros présent dans le film – Crédit : Marvel Studios

Doctor Strange 2 prépare doucement sa sortie. Le multivers pose ses bases entre Loki sur Disney+ ou encore Spider-Man 3. Dans ce long-métrage, Stephen Strange doit gérer avec une timeline bousculée et jongler entre les univers. Parmi les personnages présents, Wong, Wanda Maximoff ou encore America Chavez. Et aujourd’hui, le film de Sam Raimi dévoile une autre information de taille. Dans une nouvelle vidéo, on découvre la présence des Illuminati (et donc de Professeur Xavier et Iron Man) à travers un dialogue.

Les Illuminati présents… Et donc Professeur Xavier et Iron Man ?

Un peu plus d’une semaine avant la sortie de Doctor Strange 2. Forcément, Marvel Studios met le paquet pour promouvoir le long-métrage. Le studio a dévoilé une nouvelle vidéo dans laquelle Mordo annonce à Stephen Strange : « Les Illuminati vont vous voir maintenant ». Si Patrick Stewart parlait de son retour en tant que Professeur Xavier, cette phrase le confirme de nouveau.

Les Illuminati forment une puissante équipe dans les comics Marvel. Parmi les membres, on trouve le Professeur Xavier, Reed Richards des Quatre Fantastiques ou encore Reed Richards. Sans oublier Iron Man : beaucoup pensent que Tom Cruise va incarner un variant du personnage même si la production dément.

Ce groupe est également responsable des événements de Secret Invasion alors que la mini-série éponyme se prépare sur Disney+. Bref, tout est connecté !

La timeline du MCU bouleversée par Stephen Strange

Selon les premières informations à propos de Doctor Strange 2, il semble que le Sorcier suprême ait fichu la pagaille dans la timeline du MCU. Car depuis les événements de Spider-Man 3, rien ne va plus. Il se murmure Kang le Conquérant remplace Thanos en tant qu’ennemi commun majeur.

Doctor Strange va donc apprendre de ses erreurs avec Wanda Maximoff à ses côtés. On parle également d’un variant de cette dernière comme méchante dans la seconde aventure de Stephen Strange.

Source : ScreenRant