DOOM et DOOM II : 30 niveaux supplémentaires sur PC, Android, Switch, etc. avec la mise à jour 1.0.6

Les deux premiers titres de la franchise DOOM viennent de recevoir une mise à jour importante. La 1.0.6 apporte 30 niveaux supplémentaires, des améliorations et des correctifs sur PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.

Crédit : Bethesda

Bethesda Softworks vient de mettre en ligne la mise à jour 1.0.6 qui apporte son lot de nouveautés pour DOOM (1993) et DOOM II : Hell on Earth (1994), sortis initialement sur PC. En 2019, le développeur id Software avait annoncé le portage de ces deux jeux mythiques sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. De nombreuses mises à jour ont déjà été apportées aux deux titres, la plus importante étant l’ajout du framerate à 60 FPS et le support des add-ons sur consoles et mobile en janvier. D’ailleurs, même le troisième de la licence, DOOM 3, a aussi été porté sur ces plateformes mais il n’est pas aujourd’hui concerné par cette mise à jour. Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez à DOOM et DOOM II, vous pourrez profiter du nouvel add-on, des améliorations et des correctifs apportés aux deux titres.

L’add-on « No End In Sight » rajoute plusieurs heures d’action intense

La principale nouveauté de la mise à jour 1.0.6 est donc l’add-on « No End In Sight » qui apporte de nouvelles maps. Au total, vous aurez donc accès à 30 niveaux supplémentaires, de quoi passer un bon moment défouloir à anéantir tous les ennemis. Bethesda a donc tenu sa promesse d’ajouter de nouveaux add-ons depuis la mise à jour de janvier qui avait donné accès à « The Plutonia Experiment », « TNT : Evilution » et « Sigil ». Néanmoins, ne pensez pas que les niveaux « No End In Sight » seront de tout repos. Cet add-on est connu pour être difficile et il est en général destiné aux joueurs confirmés.

Une nouvelle mise à jour est disponible pour #DOOM et DOOM II sur toutes les plateformes incluant des améliorations audio et des correctifs !

Une nouvelle extension avec plus de 30 niveaux est également disponible gratuitement : https://t.co/tnpefETkzk pic.twitter.com/YtwOzPWHnG — Bethesda France (@Bethesda_fr) April 1, 2020

La 1.0.6 apporte également des améliorations générales et des correctifs

Bethesda a déclaré que la mise à jour 1.0.6 comprend « des améliorations audio, des fonctionnalités QOL et une optimisation mineure des performances. No End In Sight, avec plus de 30 niveaux, est le dernier à rejoindre notre impressionnante gamme d’add-ons gratuits dans DOOM ». Les fonctionnalités QOL (de l’anglais Quality of Life) sont en fait les fonctionnalités qui permettent au joueur d’avoir une meilleure expérience de jeu. Dans le cas de DOOM et DOOM II, elles se caractérisent par une carte de jeu plus visible, des couleurs plus distinctes, la possibilité de réassigner les touches du clavier pour le chargement et la sauvegarde rapides, etc. En plus de ces améliorations, l’audio et la performance générale ont également été retravaillés. Quelques bugs mineurs ont aussi été corrigés.

Bonne nouvelle pour les passionnés de DOOM et DOOM II, cette nouvelle mise à jour nous prouve bien que Bethesda n’oublie pas ces titres classiques et continue de les améliorer au fur et à mesure.

