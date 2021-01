Doom Eternal : une version en réalité virtuelle pourrait bientôt être dévoilée

Le jeu en réalité virtuelle est pour l’instant nommé par son nom de code « Projet 2021A ». On apprend que son auteur n’est autre que iD Software, qui a fait Doom Eternal, et Bethesda Softworks est mentionné en tant qu’éditeur. De plus, le jeu aurait reçu la classification R 18+.

Doom Eternal – Crédit : id Software / Bethesda Softworks

Doom Eternal a longtemps été attendu par les fans de la franchise. En effet, le jeu devait à l’origine sortir à la fin de l’année 2019, mais avait finalement été repoussé en 2020.

Doom Eternal : bientôt une version VR ?

Le conseil australien de classification confirme que le jeu comportera des éléments en ligne et de la « violence à fort impact », d’où sa classification R 18+. Id Software a été un acteur majeur de l’industrie du jeu depuis sa création en 1991. Le développeur de jeux vidéo a été à l’origine de franchises très appréciées telles que Doom, Quake et Wolfenstein, entre autres.

Doom Eternal est si populaire qu’il était un des premiers jeux utilisés par NVIDIA pour comparer les GeForce RTX 3080 et 2080 Ti en 4K. Doom Eternal est sorti sur Xbox One, PS4 et PC en mars 2020 puis sur Nintendo Switch quelques mois plus tard. Le jeu vidéo est même disponible sur les consoles de nouvelles générations comme la Xbox Series X et la PS5.

Le rachat de Bethesda et donc de iD Software par Microsoft l’année dernière ne devrait pas empêcher un jeu tel que Doom Eternal de sortir sur une autre plateforme, puisque nous avions appris que les jeux Bethesda ne seraient finalement pas tous des exclusivités Microsoft.

À ce stade, aucune date de sortie définitive n’a été confirmée. Il serait logique que la société propose une version VR de son jeu très violent. En 2016, le reboot de Doom avait lui aussi reçu sa propre version VR un an après son lancement. En attendant la sortie de Doom Eternal en VR, vous pouvez découvrir un speedrun épique du jeu, bouclé en seulement 27 minutes.

Source : dsogaming