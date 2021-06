DOOM : il fait tourner le jeu sur une ampoule connectée IKEA à 10 euros

Le défi « Can it run DOOM ? » qui dure depuis déjà plusieurs années continue de se diversifier. Il y a quelques mois, des développeurs ont réimaginé ce défi non pas en faisant tourner DOOM sur une machine inédite, mais en recréant DOOM comme s’il était sorti dans les années 1980. Cette fois-ci, quelqu’un a réussi à faire tourner le cultissime jeu de 1993 sur une ampoule connectée IKEA.

DOOM tourne sur une ampoule IKEA – Crédit : next-hack / YouTube

Il s’agit plus précisément du modèle TRÅDFRI Ampoule LED GU10 400 lumen qui coûte 10 euros. Son intensité lumineuse peut être contrôlée avec le variateur d’intensité sans fil ou la télécommande TRÅDFRI qui permet d’ailleurs de gérer jusqu’à 10 ampoules LED en même temps. La chaîne YouTube « next-hack » a relevé le défi. Après avoir déjà tourné sur un test de grossesse avec un clavier, l’original DOOM tourne maintenant aussi sur une ampoule LED modifiée.

Quand une ampoule se transforme en console de jeux vidéo

Bien entendu, le hacker a été obligé d’ajouter un écran et des boutons à l’ampoule IKEA pour jouer à DOOM. Le seul composant utile de l’ampoule est sa puce informatique, une RF MGM210L, qu’il a pu transformer en véritable console de jeux miniature.

Cependant, la particularité de cette puce est qu’elle est seulement dotée de 108 Ko de RAM. Par conséquent, le hacker a aussi dû modifier la copie de DOOM pour que le jeu soit capable de tourner avec aussi peu de RAM. Vous pouvez retrouver toutes les étapes pour jouer à DOOM sur une ampoule IKEA dans la vidéo ci-dessous.

Si vous regardez la vidéo, vous vous apercevrez que le processus est encore plus compliqué. Il ne suffit pas d’ajouter un écran et des boutons. Le youtubeur a dû se servir de plusieurs astuces pour faire fonctionner le son ou encore ajouter du stockage supplémentaire. Vous pouvez également retrouver tous les détails du processus dans l’article publié sur son site. En 2019, un jeune américain avait d’ailleurs réussi à jouer à DOOM sur une caisse enregistreuse de McDonald’s.

Source : The Verge