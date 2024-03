Dragon ball : le top 10 des meilleurs films que vous devez absolument regarder

Créé par Akira Toriyama, Dragon Ball est un immense succès depuis plusieurs décennies et n’a sans doute jamais été aussi populaire que ces dernières années. C’est simple, rien n’arrête cet univers qui s’invite partout : goodies, animes, mangas, jeux vidéo comme Dragon Ball FighterZ qui se dote d’une version inédite avec 2 nouveautés majeures.

Forcément, il y a également eu des films depuis le milieu des année 80. Pour vous replonger dans l’univers de Dragon Ball, voici notre sélection des 10 long-métrages à ne surtout pas louper si vous êtes un fan de la franchise.

Dragon Ball Z : Le père de Songoku (1990)

Considéré comme l’un des meilleurs films de la franchise, l’histoire se concentre sur le père de Goku, Baddack. Ce guerrier de classe inférieure est un véritable exemple sur la planète Végéta mais il n’aime que très peu son fils, considéré comme très faible chez les Saïyens.

Suite à des visions, il découvre que Freezer va raser sa planète et que son fils Goku l’affrontera sur Namek. Baddack décide alors de l’affronter pour tenter de changer le destin et venger la mort de ses compagnons.

Dragon Ball Z : L’histoire de Trunks (1993)

L’histoire de ce film se déroule dans un univers alternatif où Gohan et Trunks sont les derniers Saïyens sur Terre. Goku meurt suite à sa maladie du cœur et les terriens ont été éliminés par C-17 et C18. Les héros décident de se préparer pour détruire les cyborgs et sauver le monde de cette menace.

Pour cela, Gohan se met à former Trunks aux arts martiaux.

Dragon Ball Z : Broly, le super guerrier (1993)

L’histoire de Broly est canon dans le récent long-métrage Dragon Ball Super : Broly. Ce long-métrage ne s’inscrit donc pas dans l’histoire mais reste passionnant pour les fans. Alors que des Saïyens arrivent sur Terre pour réclamer que leur prince, Végéta, règne sur la nouvelle planète Végéta, Goku découvre un être à la puissance phénoménale.

Ce guerrier n’est autre que Broly qui a détruit toutes les planètes dans la galaxie du Sud. Nos héros se décident donc à affronter ce Saïyen légendaire.

Dragon Ball Z : Fusions (1995)

Dans l’au-delà, un purificateur destiné à l’Enfer explose et transfère ses âmes dans le corps d’un jeune assistant qui se transforme en Janemba, un monstre invincible. La créature ferme le purgatoire, le Palais Enma et les environs à travers une barrière résistante.

Gohan, Goten, Trunks et tous les autres héros font face aux adversaires autrefois terrassés qui reviennent sur Terre. Pendant ce temps, Goku et Végéta fusionnent pour combattre Janemba.

Dragon Ball Super : Broly (2018)

On passe à l’histoire canon de Broly (contrairement à Dragon Ball Z : Broly, le super guerrier de 1993) qui a enfin été intégrée au lore en 2018 avec le film Dragon Ball Super : Broly. Alors que la Terre est en paix suite au Tournoi du Pouvoir, Goku poursuit son entraînement.

Arrive alors un combattant, Broly, accompagné de son père Paragus. Équipé d’un collier pour le paralyser lorsqu’il déchaîne sa puissance, cet allié va rapidement représenter un énorme danger pour le monde lorsqu’il perd son sang-froid.

Dragon Ball : L’Armée du Ruban Rouge (1996)

Une fois n’est pas coutume, place à Goku dans son enfance, l’une des parties les plus intéressantes de l’histoire de Dragon Ball. Il s’agit d’un passage bien connu des amateurs du manga. Le jeune garçon a rencontré Bulma et avec sa nouvelle amie, il part à la recherche des Dragon Ball.

En chemin, notre duo croise le chemin de l’Armée du Ruban Rouge, elle aussi à la recherche des boules pour exaucer un vœu.

Dragon Ball Z : L’Attaque du dragon (1995)

Tapion est prisonnier d’une boîte à musique et son ami, Hoï, menace de mettre fin à ses jours si personne ne l’aide à le libérer. Goku et ses compagnons font appel au dragon Shenron pour l’aider à délivrer le pauvre homme.

Sauf que Tapion possède en lui la moitié d’une créature maléfique, Hildegarn, que nos amis vont devoir combattre.

Dragon Ball Z : Les Mercenaires de l’espace (1993)

Gohan et ses amis participent à un tournoi intergalactique se déroulant dans l’espace. Débarque alors Bojack et son armée. Nos héros s’allient pour vaincre cet adversaire à la fois cruel et insensible.

Ce film est surtout apprécié puisqu’elle permet d’assister à la transformation du fils de Goku en Super Saïyen 2 avec un combat dantesque contre Bojack.

Premier long-métrage Dragon Ball avec une sublime animation de la Toei. L’histoire se concentre sur la jeunesse de Goku qui, avec Bulma, se met en quête des Dragon Ball.

Nos héros rencontrent Yamcha, Oolong et Tortue Géniale pour, ensemble, combattre Gourmet. Humour et combats sont au rendez-vous dans ce film !

Dragon Ball Super : Super Hero (2022)

Goku pensait avoir détruit l’Armée du Ruban Rouge, c’était sans compter sur des individus qui se décident à la faire renaître. Et au passage, créer des cyborgs ultra-puissants, Gamma 1 et Gamma 2. Ces robots autoproclamés “Super Héros” se lancent alors à l’assaut de Piccolo et Gohan.

Pourquoi l’Armée du Ruban Rouge est revenue à la vie, quel est son but ? Nos amis vont le découvrir.