Dragon Ball Z : selon le scénariste, Kid Buu n’est pas la forme la plus puissante de Buu

Basé sur le manga Dragon Ball d’Akira Toriyama, l’animé Dragon Ball Z est un shonen introduit en France par le club Dorothée. On y suit les aventures de Son Goku et de toute la Z team et leurs affrontements avec des ennemies toujours plus puissants. Raditz, Vegeta, Freezer, Cell et enfin Buu.

Kid Buu, aussi puissant qu’imprévisible. Crédit : extrait de Dragon Ball Z

Chaque combat est l’occasion pour les héros de gagner un peu plus de puissance et pour cela, l’auteur a recours à des transformations visuelles signalant la progression. Que ce soit le Kaioken, les différentes formes de Freezer, le Super Sayian (1, 2, 3) et ses cheveux blonds, les formes de Cell ou les absorptions de Buu, un changement de forme accompagne quasi systématiquement un power-up. Et le grand champion de la catégorie est Buu qui cumule 8 formes à l’écran.

Kid Buu ne serait pas le plus puissant

Kid Buu est la forme initiale (et finale dans la série) de Buu. Totalement incontrôlable et sans aucune limite, cette forme est certainement la plus dangereuse de toutes. Cependant selon le scénariste Takao Koyama, cette forme ne serait pas la plus puissante. Selon lui, la version de Buu qui a absorbé Son Gohan le serait bien plus.

L’absorption de Buu lui permet de gagner la puissance, les pouvoirs spéciaux et une partie de la personnalité de sa victime. C’est ainsi qu’en absorbant le Grand Kaïô Shin, Buu y gagne en bonté comme en témoigne l’arc avec M. Satan.

Juste après l’absorption de Gohan, Buu dispose donc des pouvoirs fraîchement éveillés du fils de Son Goku, ceux de Trunks et Son Goten, l’intelligence de Piccolo et la puissance du gros Buu. À ce moment-là, même le Super Sayian 3 est totalement impuissant et seul Vegetto (fusion de Goku et Vegeta avec les Potalas) peut maîtriser le monstre.

C’est en coupant Buu de l’ensemble de ses victimes que ce dernier revient à sa forme initiale : Kid Buu. En toute logique, Kid Buu est censé avoir perdu une partie de son énergie, mais la perte de tout sens moral (et logique) le rend extrêmement difficile à gérer.

Cependant, si l’on considère la puissance pure, Goku en SSJ3 semble pouvoir tenir tête à Kid Buu, ce qui n’était pas le cas auparavant. Quoi qu’il en soit, le débat est ouvert. Selon vous, quelle est la forme la plus puissante de Buu ? Uub, la réincarnation de Buu, à peine évoqué dans Dragon Ball Super, surpassera-t-il Kid Buu ? N’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.

Source : screenrant