Son Goku vs Vegeta : qui est le plus puissant des Saiyans dans Dragon Ball Z ?

Depuis des décennies, cette question divise les fans de Dragon Ball Z. Nous nous sommes nous aussi penchés sur le sujet, afin de tenter de déterminer qui de Son Goku ou de Végéta est le plus fort. Il est vrai que ces deux combattants hors pair sont difficiles à départager. Considérés comme égaux dans la plupart des cas, on aura toutefois tendance à donner successivement l’avantage à l’un, puis à l’autre, selon la période du manga. Alors, qui des deux protagonistes mérite le plus le titre de meilleur Saiyan ?

S’il est plutôt aisé de départager Goku face à Krillin, il est en revanche plus difficile de désigner un vainqueur si on l’oppose à son rival de toujours, Végéta. Pour tenter de répondre à cette question qui partage tous les fans du célèbre manga Dragon Ball Z, nous nous sommes penchés sur leurs accomplissements respectifs, ainsi que sur leurs affrontements.

En effet, les deux personnages de l’œuvre d’Akira Toriyama ont su prouver à maintes reprises leur puissance. Les deux rivaux se sont également affrontés plusieurs fois, et pourtant le doute subsiste toujours. En effet, à chaque victoire ou défaite, ils sont devenus plus forts, se dépassant mutuellement à tour de rôle. Mais alors qui est le plus fort entre Son Goku et Végéta ?

À lire aussi : Superman vs Flash, qui est le plus rapide ?

🆚 Goku vs Végéta : retour sur l’origine des héros emblématiques de Dragon Ball

Avant d’apporter une réponse à ce grand débat, il est tout d’abord essentiel de revenir sur les expériences qui ont forgé les deux personnages tout au long de Dragon Ball. Si vous n’avez pas lu le manga, ni suivi les épisodes, laissez nous vous faire un petit récapitulatif de leur histoire.

Bien qu’il semble que tout les oppose, les deux protagonistes ont en réalité beaucoup de points commun. Dans un premier temps, Végéta et Son Goku sont tous deux issus de la même race d’extra-terrestre, les Saiyans. Ces êtres qui tirent leur puissance des grands singes, se distinguent de par leur propension au combat, leur capacité à devenir de plus en plus fort après chaque combat, leur chevelure caractéristique, mais aussi leur queue de singe, qui leur permet de déployer tout leur potentiel les soirs de pleine lune. Les Saiyans peuvent également décupler leurs forces en se transformant en Super Saiyan. Ils peuvent ainsi atteindre différents stades de puissance, matérialisés par plusieurs niveaux de transformation.

Goku, un héro au grand cœur

Goku, ou Kakarot pour les intimes, est le grand héro de Dragon Ball. Arrivé étant bébé sur Terre, Son Goku a été recueilli et élevé par un humain. Il se caractérise de par sa grande naïveté, mais aussi son cœur profondément pur. Sa nature curieuse l’amènera à multiplier les rencontres et à se lier d’amitié avec beaucoup de personnes au cours de son aventure. En grand altruiste qu’il est, Son Goku n’hésite pas à aider ses amis, souvent au péril de sa vie, et même ses ennemis, qu’il épargnera à plusieurs reprises au fil du manga.

Végéta, l’orgueil incarné

Végéta, le prince des Saiyans, est considéré comme le plus grand rival de Goku. Il arrive sur Terre des années après ce dernier, dans le but de s’emparer de la planète. Ce personnage guidé par l’orgueil est prêt à tout pour prouver sa supériorité, quitte à décimer une planète entière. Végéta n’a aucune considération pour la vie d’autrui, et les êtres qu’il considère comme inférieurs, à savoir presque tout le monde. Il n’hésite pas à se débarrasser de ses coéquipiers, lorsque ces derniers font honte à son honneur, et à la race des Saiyans. Vous l’aurez compris, Végéta est quelqu’un pour qui la fierté compte. Il ne supporte pas qu’on lui donne des ordres, et encore moins qu’on le ridiculise. S’il est au départ un ennemi de Goku, il finira toutefois par s’adoucir et se ranger du côté des gentils au fil de l’histoire.

Deux guerriers à la soif de combat intarissable

Aussi différents soient-ils, les deux personnages ont toutefois un point commun, qui les lient en tant qu’amis, mais également éternels rivaux : le combat ! En effet, Goku et Végéta sont des bourreaux d’entraînements, qui ne cherchent qu’à se surpasser, afin d’être les plus forts ! Cette combativité qui les pousse, et leur rivalité incessante, va leur permettre d’aller bien au-delà des limites de leur puissance.

À lire aussi : Batman vs Superman, qui est le plus fort ?

🥊 Les victoires et transformations : Goku a une longueur d’avance sur Végéta

Son Goku atteint le stade de Super Saiyan, une transformation surpuissante, bien avant Végéta. Alors qu’il se mesure à l’un des plus grands méchants du manga, Freezer. Végéta, est quant à lui impuissant face à l’ennemi à ce moment là. Vert de jalousie, Végéta finira par rattraper son retard en s’entraînant d’arrache-pied. Il atteindra lui aussi quelques temps après la transformation qui donne les cheveux dorés. Goku parviendra toutefois à conserver son avance sur Végéta durant tout le manga, en termes de transformations du moins.

Végéta et Goku en Super Saiyan.

De la même façon, Goku atteint le niveau 2 du Super Saiyan après la saga Cell. Végéta y parviendra peu de temps après lui aussi, mais sera toutefois moins fort que Goku. La fierté prendra encore le dessus de Végéta, qui n’hésitera pas à se laisser posséder par le sorcier Babidi, afin de rivaliser avec Goku sous sa forme Majin Végéta. Enfin, dans le dernier arc de DBZ, Goku se transforme en Super Saiyan 3 face à Buu. Un stade que Végéta n’atteindra jamais. Du moins, nous ne verrons jamais cette transformation dans le manga.

Goku en Super Saiyan 3.

Notons également que c’est Goku qui parvient presque toujours à vaincre les méchants de la plupart des périodes du manga. Là où Végéta reste à chaque fois sur la touche, totalement dépassé. Pour rappel, après avoir vaincu Freezer, Goku a aidé son fils Gohan à terrasser Cell. Il a également lancé le Genkidama, une boule d’énergie géante, qui a permis de désintégrer Buu, le dernier grand méchant du manga DBZ. Dans tous les cas, Végéta n’avait pas la moindre chance face à ces ennemis.

La tendance se poursuit dans Dragon Ball Super. En effet, Goku atteint le stade du Super Saiyan divin, qui donne les cheveux rouge, avant Végéta. Suivi du Super Saiyan Blue, puis de l’Ultra Instinct. Végéta finit lui aussi par maîtriser toutes ces formes. La dernière transformation qu’il ait réussi à atteindre à ce jour est l’Ultra Égo, équivalent de l’Ultra Instinct chez Goku.

Les deux rivaux éternels dans leur forme de Super Saiyan Blue.

🔥 Végéta a l’avantage lors de ses confrontations avec Goku

Les deux protagonistes ont eu l’occasion de s’affronter plusieurs fois au cours de l’histoire de Dragon Ball. On peut donc s’appuyer sur les combats qui les ont opposé, afin de voir qui des deux a eu le plus l’ascendant sur l’autre. Bien que Goku ait une petite longueur d’avance sur Végéta au niveau des transformations et de sa propension à vaincre les ennemis qui menacent l’intégrité de la Terre, comme nous l’avons vu précédemment, il semblerait toutefois que l’avantage revienne ici à Végéta.

Saga Saiyans (Dragon Ball Z)

Les deux personnages se rencontrent et s’affrontent pour la première fois au début du manga Dragon Ball Z. Lors de l’invasion des Saiyans sur Terre. San Goku maîtrise alors le Kaiôken, une technique qui lui permet de contrôler toute la puissance de son corps et de l’augmenter momentanément.

Végéta qui goutte au Kaiôken de Goku

À l’issue de leur premier affrontement, Vegeta rentre en vainqueur sur sa planète, bien que salement amoché. Durant leur combat, ce dernier se transforme en grand singe, et broie tous les os de Kakarot.

Rappelons toutefois que Végéta utilise un atout dont Goku ne peut plus profiter, n’ayant plus de queue. En effet, les Saiyans, qui ont leur queue, peuvent se transformer en singe géant lorsqu’ils fixent la pleine lune. Un combat à armes égales qui aurait opposé deux gorilles géants, aurait peut-être changé la donne.

Pour la défense de Végéta, “le combat à la loyal” n’est pas non plus respecté par Goku, étant donné que ses amis l’aident. Notamment Yajirobé, qui coupe la queue de Végéta, ce qui lui fait retrouver son apparence humaine.

Végéta écrase Goku dans sa forme de gorille géant.

Saga Buu (Dragon Ball Z)

Malgré sa précédente victoire sur Goku, Végéta ne peut s’empêcher d’avoir de la rancœur contre Goku. En effet, Végéta considère les victoires de Goku comme des échecs et des humiliations pour lui. Par exemple, et tandis que Végéta était sous les ordres de Freezer, incapable de lui arriver à la cheville, Goku a réussi à le vaincre. En prouvant sa supériorité de la sorte, Goku a profondément offensé le prince des Saiyans. C’est pourquoi, Végéta, qui n’a toujours pas digéré cette “défaite”, cherche à tout prix à se venger.

Dans un élan de désespoir, Végéta se laisse donc contrôler par la magie de Babidi, le sorcier à l’origine du réveil de Majin Buu, afin de gagner en puissance, conscient de l’écart de niveau qui le sépare de Goku à cet instant. S’ensuit le mythique combat qui oppose Goku et Majin Végéta, alors qu’ils sont plutôt censés se battre contre leur ennemi respectif. Végéta, bien trop occupé par son désir de vengeance, se moque éperdument des conséquences de leur combat, qui finira par réveiller le puissant Buu.

Marqué par le sceau maudit de Babidi, Végéta devient Majin Végéta.

À l’issue de leur affrontement, qui se clôture par une inégalité, Végéta finit par profiter de l’inadvertance de son rival pour l’assommer, avant de se sacrifier pour tenter de sauver la Terre (oui vous avez bien lu). On peut donc ici encore considérer que Végéta remporte le duel, bien que cette victoire ne soit pas très loyale.

Quoi qu’il en soit, Végéta admet qu’il n’aurait pas pu rivaliser sans l’aide de la magie noire de Babidi. À armes égales, Goku aurait donc pris largement le dessus sur son adversaire. Sachant qu’en plus de cela, il en avait encore sous la pédale et aurait pu se transformer en Super Saiyan 3, mais préférait se retenir pour ne pas réveiller Buu.

Film DBS : Super Hero (Dragon Ball Super)

À la fin du long-métrage Dragon Ball Super : Super Hero, Son Goku et Végéta s’affrontent à nouveau dans un combat d’entraînement sur la planète de Beerus et Whis. Afin de déterminer qui des deux combattants est le plus fort, ils doivent mesurer leur force brute, en s’affrontant à armes égales, sans transformations ni pouvoirs spéciaux. Il s’avère que les deux opposants, qui finissent complètement épuisés, sont à égalité. Toutefois, Végéta trouve la force pour asséner le coup fatal à Goku, qui succombe à la fatigue de leur combat. Végéta l’emporte donc, mais se laisse aussitôt emporter par la fatigue à son tour.

Les rois de la castagne encore à l’œuvre dans Dragon Ball Super : Super Hero.

C’est donc Végéta qui remporte le jeu, trois victoires à zéro en combat singulier. Nous ne nous attarderons pas sur les combats annexes qui ont opposé les héros à des formes alternatives de Végéta et Goku, étant donné qu’il ne s’agissait pas des vrais personnages. On fait par exemple référence au combat contre Végéta et Zamasu, qui a pris possession du corps de Goku, dans Dragon Ball Super. Ou encore quand Goku affronte Baby, une forme de vie parasite qui a pris le contrôle du corps de Végéta pour devenir Baby Végéta dans Dragon Ball GT.

⭐ Goku et Végéta sont invincibles ensemble !

Une chose est certaine, lorsque les deux rivaux unissent leur forces, ils ne laissent aucune chance à leur ennemis. En effet, à plusieurs reprises, ils acceptent de ne faire qu’un pour repousser des ennemis bien trop puissants. Par exemple, pour affronter Super Buu, les deux protagonistes partagent les potalas, des boucles d’oreilles qui permettent à leurs porteurs de fusionner.

Végéto à gauche (potalas) et Gogeta Super Saiyan à droite (fusion traditionnelle).

Sous la forme de Végéto, Goku et Végéta malmènent littéralement Super Buu, après qu’il ait absorbé Gohan. En utilisant la technique de la fusion traditionnelle, l’union de Goku et Végéta donne Gogéta. Ce protagoniste non moins impressionnant parvient à vaincre le puissant Janemba, dans un film DBZ (OAV), ainsi que Li Shenron, l’ultime ennemi de Dragon Ball GT. On ne verra donc pas Gogéta dans l’œuvre canonique. À eux seuls, ils auraient pu venir à bout facilement de tous les ennemis du manga. Toutefois, la fusion a une durée limitée.

À lire aussi : les 10 meilleurs animes de tous les temps.

🏆 Goku vs Végéta : qui est le plus fort ?

Les deux compères étant considérés comme les personnages les plus puissants du manga, il est difficile de répondre à cette question. D’un côté, Goku est animé par la vocation de faire le bien autour de lui et de protéger la Terre, ainsi que ses proches de toutes menaces. Ce qui lui donne la force nécessaire pour se surpasser et repousser l’ennemi quelle que soit sa force, et même s’il doit y laisser la vie.

Végéta, quant à lui, ne cherche qu’à satisfaire son égo et à se prouver qu’il est le plus fort. Chose qu’il ne parvient pas à faire. Ce qui le pousse à se surpasser à chaque fois, pour espérer surpasser un jour Goku. Sa grande force réside donc très probablement dans sa rivalité avec Kakarot. Cette dernière lui permettra de repousser ses limites à maintes reprises. Et même de vaincre par trois fois Son Goku, qui est plus fort que lui sur le papier. De “petites victoires” pour se consoler face à la triste réalité ?

Ainsi, pour nous c’est un match nul, étant donné que les deux forcenés de combats parviennent tous deux à prouver leur supériorité dans différentes situations. D’un côté, Végéta met toujours tout en œuvre pour surpasser son grand rival. Tandis que Goku peut atteindre une force jusqu’alors insoupçonnée lorsque l’on menace sa famille, ses amis ou des innocents. C’est aussi ça, la grande force des Saiyans.

Une chose est toutefois récurrente dans le manga. Goku s’améliore systématiquement avant Végéta, ce qui force toujours ce dernier à le rattraper. Dernièrement, Végéta a appris à maîtriser l’Ultra Égo après un entraînement acharné avec Beerus, un dieu de la destruction. Cette transformation pourrait changer la donne, puisque Végéta gagne en puissance à mesure qu’il encaisse des dégâts. On peut se demander jusqu’où cette rivalité les conduira. Y aura-t-il un jour un grand vainqueur incontestable ? Il ne reste plus qu’à attendre la fin de Dragon Ball Super, afin d’en avoir le cœur net. En attendant, les fans vont bientôt pouvoir remettre les compteurs à zéro dans le prochain Dragon Ball Z Sparking Zero.

Afin d’avoir un contre-avis, et puisque c’est à la mode en ce moment, nous avons également demandé l’avis de ChatGPT. Et même l’IA ne parvient pas à déterminer un grand vainqueur. Selon le chatbot, il est difficile de désigner de manière définitive qui est le plus fort. Elle ajoute toutefois que Goku aurait une longueur d’avance, en partie grâce à son attitude plus détendue, à sa capacité à se faire des alliés et à apprendre de ses adversaires. Vous validez ?

À lire aussi : Goku et Végéta s’affrontent dans un trailer épique sur DBZ Sparking Zero.