Dragon’s Dogma 2 : le système de sauvegarde peut vous faire perdre des heures de jeu, méfiez-vous !

Dragon’s Dogma 2 vient tout juste de sortir sur PS5, PC et Xbox Series. Ce RPG d’action édité par Capcom fait déjà couler beaucoup d’encre. Après la polémique liée au voyage rapide payant, les joueurs se plaignent de la sauvegarde. Certains utilisateurs signalent ainsi avoir perdu de longues heures de jeu en ayant mal saisi les subtilités du système.

“Sur Dragon’s Dogma 2, ne faites jamais ‘charger depuis le point de sauvegarde’ (save auto), je viens de me faire voler par le jeu et j’ai perdu 1-2H de jeu, ça pique. J’étais niveau 5-6, ça m’a remis sur une sauvegarde niveau 2”, déplore un joueur sur le réseau social X.

“Je viens à l’instant de perdre 5 heures de jeu à cause de ça, témoigne un autre joueur. Ma sauvegarde auto s’était faite contre un tas de mobs qui me one shot, impossibles a échapper (…) J’ai utilisé le second chargement. Retour niveau 7, aucun loot, rien”.

Je viens à l'instant de perdre 5h de jeux a cause de ça.

Ma save auto s'est faite contre un tas de mob qui me one shot, impossible a échapper.

J'ai tenté plusieurs fois vraiment impossible. Donc j'ai utilisé le second chargement.

Retour niveau 7, aucun loot, rien… — Anthony Expert 🇨🇵 😈🐉 (@AnthoExpert) March 24, 2024

Attention au système de sauvegardes sur Dragon’s Dogma 2

Aussi étonnant soit-il, il n’est pas possible de générer une seconde sauvegarde dans Dragon’s Dogma 2. Lorsque vous trépassez dans le jeu ou que vous vous apprêtez à lancer une nouvelle partie, le jeu vous propose deux options.

Si vous cliquez sur “Charger la dernière sauvegarde”, vous accédez à la dernière sauvegarde réalisée manuellement par vos soins ou automatiquement par le jeu.

Si vous cliquez sur “Charger depuis le dernier point de sauvegarde”, vous atterrissez dans l’auberge où vous avez dormi pour la dernière fois.

C’est là que le bât blesse. En sélectionnant cette seconde option, votre sauvegarde la plus récente sera écrasée. Vous atterrirez dans l’auberge où vous vous êtes reposé pour la dernière fois. Et ce même si cela vous fait perdre plusieurs heures de progression. “Si c’était il y a 10 heures, bah vous revenez 10 heures en arrière et perdez la sauvegarde la plus récente”, alerte le streamer Nabil Lahrech. Pour lui, il s’agit de “l’un des plus gros défauts” du RPG.

A lire > Comment changer d’apparence gratuitement dans Dragon’s Dogma 2 ?

Il n’est pas dit que Capcom décide de déployer un patch pour proposer un système de sauvegarde plus pratique et moins punitif. En attendant, on vous recommande chaudement de séjourner régulièrement à l’auberge, notamment avant de démarrer les quêtes de Dragon’s Dogma 2.