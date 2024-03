Dragon’s Dogma 2 : ce mod permet d’obtenir gratuitement un objet vendu comme DLC

© Capcom

Dragon’s Dogma 2 faisait partie des jeux les plus attendus de 2024 mais depuis sa sortie hier, le titre de Capcom s’est surtout attiré l’attention pour son prix et ses DLC. Sur Steam, nombreux sont les joueurs à décerner un avis négatif au jeu à cause de l’omniprésence des microtransactions. Il n’y a qu’à voir la page du magasin (ci-dessous) pour se rendre compte de l’ampleur du désastre.

La page de Dragon’s Dogma 2 sur Steam

En plein test du jeu hier, nous nous sommes d’ailleurs rendus compte que le voyage rapide était proposé en DLC payant dans Dragon’s Dogma 2. Pour un jeu solo vendu 65 euros sur PC, il y a de quoi être excédé. Tellement excédé que certains joueurs et moddeurs ont pris le taureau par les cornes, notamment en proposant gratuitement un objet vendu comme DLC.

Changer d’apparence dans Dragon’s Dogma 2 est un DLC

Dans Dragon’s Dogma 2, changer l’apparence de son personnage n’est pas gratuit. Pour y avoir droit, les modifications apportées à votre personnage se présentent sous la forme d’un livre vendu dans les villes. Intitulé Art de métamorphose, cet ouvrage ne s’achète pas avec de l’or mais avec les cristaux de faille, une monnaie plus rare qui s’acquiert en trouvant des pierres de faille.

Un système de jeu fonctionnel en soi. Mais vous l’avez vu venir : Capcom vend également des cristaux de faille et l’Art de métamorphose en tant que DLC, achetable avec votre carte bancaire pour 1,99 €.

Un moddeur s’est empressé de mettre en ligne “Early N’ Cheap Art of Metamorphosis”, une solution de contournement à la cupidité de Capcom. Œuvre de l’utilisateur SilverEzredes sur Nexusmods, ce mod permet d’acheter le précieux livre à l’un des premiers vendeurs rencontré dans Dragon’s Dogma 2, pour la modique somme de 10 pièces d’or au lieu des 500 cristaux demandés normalement.

À lire > Dragon’s Dogma 2 pas cher : où acheter le RPG au meilleur prix ?

Le vendeur se trouve à Melve, la première ville du jeu. Il est également bien approvisionné : avec 99 exemplaires de l’Art de la métamorphose disponibles à 10 PO l’unité, il a de quoi se procurer toutes les refontes de personnage possibles pour le prix d’une épée.

Attention, certains ont toutefois remarqué un problème avec ce mod : une fois les joueurs en approche de la ville principale de Vernworth, certains ne parviennent plus à trouver le vendeur à Melve. On ne sait pas s’il disparait ou s’il déménage ailleurs. Assurez-vous donc d’acheter suffisamment d’exemplaires du livre si vous souhaitez changer d’apparence en jeu.