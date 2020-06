Driver : abandonnés par Ubisoft, des fans développent un remaster du premier jeu

Neuf ans après la sortie de Driver : San Francisco, Ubisoft ne semble toujours pas avoir prévu une quelconque suite. Les fans de la série de course-poursuite ne s’avouent pas vaincus pour autant. Ils développent un remaster du premier jeu, The Driver Syndicate.

Crédit : Olanov – YouTube

Si vous avez joué sur la première PlayStation, vous n’avez pas pu passer à côté de Driver. Développé par Ubisoft Reflections et sorti en 1999, ce titre était un véritable phénomène. C’était la première fois qu’un jeu de course en 3D permettait aux joueurs de se promener dans de gigantesques cartes au lieu de circuits fermés. De plus, la physique était révolutionnaire pour un jeu PlayStation. Les joueurs amateurs de jeux de voiture ont été immédiatement conquis par ce titre. Hélas, Grand Theft Auto III sorti deux ans après a rapidement fait de l’ombre à cette série. Au total, il y a eu quatre autres opus, le dernier étant Driver : San Francisco en 2011. Aucun d’entre eux n’a cependant connu le succès du premier Driver.

PlayStation Classic : quels sont les 15 jeux qui vont compléter la liste ? Nos pronostics

The Driver Syndicate est un projet ambitieux réalisé par des fans nostalgiques

Il semblerait bien qu’Ubisoft ait complètement abandonné sa franchise de jeux de course-poursuite. Les fans n’ont pas dit leur dernier mot. Les passionnés de Driver forment une petite communauté très loyale et soudée. Ils ont donc décidé de rendre eux-mêmes hommage au premier opus. Depuis 2014, ils travaillent sur un remaster jouable sur PC. Leur but n’est pas de créer une suite à la série, mais tout simplement de retrouver les sensations nostalgiques de Driver avec des graphismes améliorés. Le fan game s’appelle The Driver Syndicate.

Les 20 meilleurs jeux des années 90

Un ingénieur logiciel du nom d’Ilya, plus connu sous son pseudo « Soapy », est à l’origine de ce projet ambitieux. Le développement a fait de gros progrès en 2020. La chaîne YouTube « VortexStory » publie régulièrement de nouvelles vidéos pour montrer l’avancée de The Driver Syndicate. La dernière date d’il y a seulement deux jours et elle se concentre sur les différentes villes jouables comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

Tout le monde peut jouer gratuitement à la version alpha sur PC. Le jeu est téléchargeable ici. The Driver Syndicate n’a pas de date de sortie officielle puisque les fans y travaillent bénévolement sur leur temps libre pour l’améliorer et le corriger.

Diablo 4 : monde ouvert, narration, multijoueur, où en est le développement du jeu ?

Source : The Drive