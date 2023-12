The Last of Us Part 2 : le remaster révèle un détail important sur Ellie

Dans quelques semaines, les joueurs pourront mettre la main sur The Last of Us Part II Remastered sur PS5. Outre des performances bonifiées et du nouveau contenu, Naughty Dog en a également profité pour dévoiler une information encore jamais confirmée en jeu : le nom de famille d’Ellie.

Le 19 janvier 2024, Naughty Dog lancera la commercialisation de The Last of Us Part II Remastered. Dans cette version rénovée dédiée à la PS5, les joueurs bénéficieront d’améliorations graphiques conséquentes et de temps de chargement réduits. Il y aura aussi du nouveau contenu jouable grâce à l’ajout des modes Guitar Free Play, Speedrun, Lost Levels et No return. Sans oublier les nouveaux skins d’armes et les nouvelles tenues.

Justement, une image promotionnelle dévoile le skin d’astronaute d’Ellie. Et en y regardant de plus près, on peut deviner la mention suivante : “E. Williams”. Les fans avertis connaissaient déjà le nom de famille d’Ellie puisque Neil Druckmann l’avait révélé il y a plusieurs années par l’entremise d’un tweet.

Son nom n’avait toutefois encore jamais été dévoilé dans l’un des jeux de la franchise. De quoi titiller certains joueurs qui avaient jusqu’alors cherché (en vain) une mention dans les deux opus déjà sortis.

The Last of Us : le nom de famille d’Ellie enfin confirmé dans un jeu

Il a donc fallu attendre la version PS5 remastérisée pour enfin repérer une mention directe du nom de famille de l’héroïne. Sur Reddit, un joueur aux yeux d’aigle rappelle toutefois qu’une autre référence bien plus discrète existait déjà dans le DLC Left Behind.

Après avoir pris des photos dans un photomaton, Ellie et Riley sont invitées à partager les clichés sur Facebook. Pour se connecter, Riley conseille à son ami d’écrire son nom de famille en plus de son mot de passe. Son nom est masqué derrière des astérisques mais on peut tout de même constater qu’il a le même nombre de lettres que “Williams”.

La confirmation du nom de famille d’Ellie ne va pas changer la face du jeu. Elle permet surtout de nourrir subtilement le lore et de satisfaire les fans acharnés attentifs aux moindres détails. Alors que cet opus remastérisé sortira dans quelques semaines, nous venons d’apprendre que la version multijoueur de Last of Us avait été abandonnée.