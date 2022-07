Dune 2 : le tournage a commencé et dévoile une première image des coulisses

Il y a deux semaines, Deadline annonçait dans un rapport que le tournage de Dune 2 était sur le point de commencer. Warner Bros. Pictures vient désormais d’annoncer officiellement le début du tournage de Dune 2, la suite du film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve. L’équipe de production se trouve actuellement à Budapest en Hongrie, avec plusieurs acteurs du casting, mais nous ne savons pas lesquels précisément.

Dune – Crédit : Warner Bros. Pictures

Thimothée Chalamet et Zendaya qui seront de retour dans leur rôle respectif de Paul Atréides et Chani. Ils se trouvent donc probablement déjà à Budapest pour filmer les premières scènes. En effet, Paul Atréides va s’unir avec Chani et donc s’allier avec les Fremen pour combattre les forces de l’Empereur et la Maison Harkonnen. Paul devra alors faire un choix très difficile entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

Action ! Dune 2 est en cours de tournage à Budapest

Warner Bros. Pictures a officialisé le début du tournage de Dune 2 avec une image exclusive des coulisses. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la société de production a partagé le clap utilisé sur le plateau de tournage de Dune 2. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires sur la production de Dune 2, mais c’est déjà une excellente nouvelle.

Le clap de Dune 2 – Crédits : Warner Bros. Pictures / CBR

En effet, certains craignaient que le tournage allât être retardé suite au changement de la date de sortie du film. Warner Bros. Pictures et Legendary ont repoussé Dune 2 au 17 novembre 2023. Initialement, le long-métrage était attendu pour le 20 octobre 2023. Aucune raison n’a encore été partagée sur ce retard de quelques semaines. Néanmoins, cela ne semble pas impacter le tournage. Denis Villeneuve a même prévu de réaliser une incroyable tempête de sable qui sera le défi le plus technique de sa carrière.

Enfin, Budapest ne sera pas le seul lieu de tournage du film de science-fiction. Quelques images ont déjà été filmées à Altivole, en Italie, il y a quelques jours. Après la Hongrie, l’équipe de production prévoit aussi de filmer à Abou Dabi aux Émirats arabes unis et en Jordanie.

Source : CBR