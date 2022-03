Dune 2 : le réalisateur promet une incroyable tempête de sable

Personne n’ a pu échapper au phénomène Dune. Malgré la pandémie, le reboot de ce film culte a caracolé en tête du box-office pendant de longues semaines. La presse comme le public ont adoubé le projet de Denis Villeneuve. Pas étonnant donc que la Warner ait donné son feu vert pour le développement d’un second opus. Pour ce retour en force, le réalisateur promet un objet cinématographique encore plus spectaculaire. Ce dernier parle d’ailleurs d’une séquence, qui risque bien d’être le point d’orgue de ce deuxième volet. Il s’agira d’une tempête de sable. Un défi technique pour Villeneuve et ses équipes.

Dune 2 promet déjà d’être spectaculaire – Crédit: Warner Bros Pictures

Dans une récente interview, le réalisateur est revenu sur cette scène qui lui donne, semble t-il, déjà du fil à retordre !

Dune 2 : un défi technique pour l’équipe créative

« Ce retour inclut une tempête de sable. Ça sera probablement le défi le plus technique de ma carrière. Et je vous garantis que ce sera LA scène dont tout le monde parlera » explique ainsi le réalisateur. Cette scène, déjà présente dans le film original, devrait donc subir un lifting d’envergure. Pour le côté spectaculaire de la chose, le public ne devrait pas être déçu. Car n’oublions pas que l’équipe technique est en lice pour les Oscars 2022.

Il faudra cependant s’armer de patience pour découvrir le résultat final. En effet, ce deuxième film n’est attendu que pour le mois d’octobre 2023. Un délai peut étonnant, au regard des difficultés visuelles imposées par cette nouvelle histoire. Côté casting, tout le monde sera bien de retour, Chalamet compris. Villeneuve devra donc faire aussi bien, pour ne pas décevoir les fans et la presse internationale.

En attendant, si ce n’est pas encore fait, nous ne saurions que trop vous conseiller de visionner Dune. Car l’engouement autour du film de Villeneuve n’est en rien le fruit du hasard !

Source : Screenrant