Avatar 4 : le tournage a débuté, une première image dévoilée

Avatar 2 a réussi à rameuter les foules. Avec plus de 2,3 milliards de recettes, il est devenu le troisième plus gros succès de l’histoire au box-office mondial. Forts de ce succès éclatant, James Cameron et son équipe regardent déjà vers l’horizon. Le tournage d’Avatar 3 est notamment déjà bouclé. Il faut évidemment encore assurer la postproduction, processus très chronophage pour un film avec autant d’effets spéciaux.

Si tout se passe comme prévu, le troisième volet sortira dans les salles obscures le 19 décembre 2025. Il sera suivi de deux suites programmées respectivement pour 2029 et 2031. Justement, le tournage d’Avatar 4 a déjà démarré. L’acteur Stephen Lang a publié une photo des coulisses sur Instagram. Il arbore sa combinaison de capture de mouvement où l’on peut distinguer son nom ainsi que celui de son personnage attitré, le fameux Colonel Miles Quaritch.

Avatar 4 sortira au cinéma en 2029

L’antagoniste des deux premiers volets sévira donc bien dans les autres films. Sa présence n’a toutefois rien d’une surprise puisqu’elle avait été confirmée il y a déjà plusieurs années par le réalisateur. “Il n’y aura pas une flopée de nouveaux personnages à chaque fois. Il n’y aura notamment pas un nouveau méchant à chaque fois, ce qui est intéressant”, confiait James Cameron, se félicitant de retrouver “le même enfoiré” : “Il est tellement bon et il ne fait que s’améliorer”.

A lire > Avatar Frontiers of Pandora : où le trouver au meilleur prix ?

D’autres membres du casting ont déjà été confirmés pour Avatar 4 qui s’appellerait Avatar : The Tulkun Rider (Le Cavalier de Tulkun) selon une fuite. On peut notamment citer Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr Grace Augustine) ou encore Joel David Moore (Norm Spellman). Des comédiens introduits dans Avatar : La Voie de l’eau seront également de la partie à l’instar de Cliff Curtis, Oona Chaplin et Kate Winslet.

Le film, prévu pour 2029, sera marqué par un gros retour dans le temps. “On a fait la capture et le tournage en live action du 3 dans la continuité d’Avatar 2, et on a même filmé une partie du quatrième volet car tous nos jeunes comédiens vont connaitre un gros saut dans le temps dans le 4. On les voit, on avance de six ans et on revient. La partie du retour n’a pas encore été tournée si bien qu’on débutera par ça après la sortie du trois”, confiait Cameron en décembre dernier.