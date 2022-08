Dune Awakening, le MMO de survie en monde ouvert se dévoile dans un trailer

Les joueurs ont eu une excellente surprise à la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022. Parmi toutes les annonces de jeux à venir comme Dead Island 2 ou encore New Tales from the Borderlands, se dissimulait un nouveau jeu inspiré du roman Dune de Frank Herbert paru en 1965. Celui-ci a aussi inspiré le film Dune réalisé par Denis Villeneuve avec Thimothée Chalamet et Zendaya. D’ailleurs, le tournage de Dune 2 a déjà commencé depuis plusieurs semaines.

Dune Awakening – Crédit : Funcom

Dune Awakening est donc le nom de ce nouveau jeu développé par le studio norvégien Funcom. Il s’agit d’un MMO de survie en monde ouvert qui se déroule sur Arrakis, planète imaginaire de l’univers du Cycle de Dune. C’est une planète désert couverte de sable et de roches.

Dune Awakening se veut fidèle à l’univers créé par Frank Herbert

Funcom a donc profité de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom pour lever le voile sur Dune Awakening. Le développeur nous a offert un trailer de presque deux minutes qui nous plonge dans l’ambiance fantastique de l’univers de Dune. On y retrouve un personnage qui déclare que : « la peur est le tueur de l’esprit » avant d’affronter un géant ver des sables.

Le studio norvégien a donné plus de détails sur Dune Awakening. Puisque c’est un MMO, des milliers de joueurs partageront une version de la planète Arrakis. Ils devront y construire leur propre abri et survivre aux créatures et aux autres joueurs. Ils auront également la possibilité de créer des factions et des bases avancées. Différents véhicules permettront d’explorer le monde de Dune afin d’y trouver des trésors cachés et récolter des matériaux. Il faudra évidemment faire attention aux factions ennemies des autres joueurs et aux vers de sable impitoyables.

Selon la description officielle du jeu sur Steam, « Dune Awakening combine la granularité et la créativité des jeux de survie avec l’interactivité sociale des jeux multijoueurs persistants à grande échelle pour créer un MMO de survie en monde ouvert unique et ambitieux ». Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment, mais vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta du jeu sur le site web. Il faudra aussi patienter plus longtemps avant de découvrir les premières images de gameplay de Dune Awakening.

Source : Polygon