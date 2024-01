Enshrouded : c’est quoi, ce jeu survie entre Zelda et Mincraft qui fait sensation ?

Enshrouded est un nouveau jeu de survie qui fait sensation sur PC. Sorti en accès anticipé, il propose une expérience riche et variée, qui emprunte à des références du genre, mais qui a aussi sa personnalité. On a testé ce cocktail entre Zelda et Minecraft et on vous donne notre avis.

Enshrouded

Enshrouded est le nouveau jeu de Keen Games qui s’inspire de Minecraft, Valheim et Rust, développé par un studio allemand (qui s’est fait connaître avec Portal Knights). Il s’agit d’un jeu de rôle et d’action en coopération, dans un monde ouvert entièrement modifiable grâce aux voxels. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 24 janvier 2024, et il rencontre déjà un franc succès.

🧐 Enshrouded, qu’est-ce que c’est ?

Enshrouded vous transporte dans le monde d’Embervale, un royaume magique envahi par une brume maléfique. Vous incarnez un Flameborn, le dernier espoir d’une race en voie d’extinction. Votre but est de survivre, d’explorer, de combattre et de reconstruire votre royaume. Pour cela, vous disposez de vos compétences, de votre équipement, et de vos alliés.

Enshrouded est un jeu de survie, mais pas que. C’est aussi un jeu d’aventure, qui vous invite à découvrir des environnements variés, peuplés de créatures amicales ou hostiles. En plus de nombreux combats, on retrouve aussi un peu de construction, puisqu’il vous permet de créer votre propre base, avec des matériaux et des objets que vous pouvez fabriquer. Vous pouvez choisir votre apparence, votre style de combat, et vos aptitudes.

Enshrouded est un jeu qui se veut accessible, mais aussi profond et évolutif. Il propose un mode solo, un mode multijoueur (qui peut accueillir jusqu’à 16 joueurs), un mode histoire, un mode libre (qui vous laisse explorer le monde à votre guise), un mode normal, mais aussi un mode hardcore, qui augmente la difficulté et les enjeux.

Enshrouded est disponible depuis le 24 janvier 2024 en accès anticipé sur Steam, ce qui signifie qu’il n’est pas encore terminé, et qu’il peut contenir des bugs ou des éléments incomplets. Les développeurs prévoient de sortir le jeu en version finale dans un an environ, en tenant compte des retours des joueurs. Si vous souhaitez être informé de la sortie officielle du jeu, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.

L’accès anticipé permet aux développeurs de tester le jeu et les serveurs, et de recevoir les avis de la communauté sur les réseaux sociaux officiels. L’histoire des jeux en accès anticipé montre que cela aide beaucoup les développeurs à améliorer et à créer un jeu qui vaut le coup d’y passer de nombreuses heures.

Enshrouded

Ark Survival Evolved est un bon exemple : le jeu a commencé en phase Alpha sur Steam et a conservé une base de joueurs active pendant des années. Baldur’s Gate 3 est un récent succès de Larian Studios et l’un des RPG les plus joués de la dernière décennie. BG3 a également commencé comme un jeu en accès anticipé qui a évolué de manière significative au fil du temps.

🤔 Enshrouded va-t-il sortir sur PS5 et Xbox Series ?

Oui ! Enshrouded devrait sortir sur les plateformes PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2024. Les joueurs sur console devront donc attendre un peu plus longtemps pour l’essayer. Nous ne savons pas exactement quand le jeu arrivera sur PS5 et Xbox, mais nous mettrons l’article à jour et publierons des nouvelles quand nous en saurons plus.

Enshrouded

Le jeu dispose d’un mode multijoueur coopératif, mais les développeurs n’ont pas mentionné de fonctionnalités de sauvegarde multi-platform ou de cross-plateform pour le moment. Nous ne pouvons qu’espérer que les deux seront disponibles dans la version finale d’Enshrouded pour toutes les plateformes.

🧐 Quel type de gameplay propose Enshrouded ?

Enshrouded utilise un moteur maison, basé sur les voxels et créé par les développeurs, qui leur permet de façonner de nombreuses mécaniques de gameplay qui ne sont pas présentes dans les RPG d’action-aventure classiques.

Le système de voxels, contrairement aux polygones, permet aux joueurs de modifier le monde, de le transformer, et de libérer leur créativité avec beaucoup plus de contrôle et d’interactivité. Par exemple, vous pouvez construire votre base à partir de zéro, modifier le terrain, et creuser dans le sol pour créer des donjons et des tunnels.

Le système de voxels est intégré au gameplay classique d’Enshrouded : survie, exploration, quêtes, construction, et bien sûr, combat. Le jeu vous propose un combat à la troisième personne avec de nombreuses armes disponibles que vous pouvez combiner comme vous le souhaitez. Bâtons, arcs, baguettes, masses, épées, et boucliers existent. Pendant le combat, vous pouvez bloquer et esquiver pour éviter d’être touché. Il existe également des mécaniques d’infiltration et d’attaque surprise.

Le monde et l’environnement sont interactifs, vous pouvez donc mettre le feu à un baril d’huile, et il explosera dans une large zone, endommageant les structures et les ennemis. Nous ne savons pas exactement combien de mécaniques de combat seront dans la version finale du jeu, mais ce sont les plus importantes.

👉 Mon avis sur Enshrouded

Enshrouded n’invente pas la roue, mais il la fait tourner avec brio. Il s’inscrit dans la tradition des jeux de survie classiques, où la collecte de ressources, la fabrication d’objets, la construction de bases, la gestion de la faim et de la soif, ainsi que les affrontements avec des ennemis sont au cœur du gameplay.

Bien que le jeu ne surprenne pas par son originalité, il impressionne déjà par sa qualité. Le travail du studio Keen Games se démarque par la beauté, la fluidité, l’immersion et surtout le plaisir de jeu qu’il procure.

Enshrouded

Ce qui distingue Enshrouded des autres, c’est sa technologie basée sur les voxels. Ces petits cubes 3D qui composent le monde peuvent être modifiés à volonté, offrant ainsi une grande créativité au joueur. Que ce soit pour transformer le terrain, creuser des tunnels, détruire des structures, ou créer des œuvres d’art, le jeu rappelle clairement l’esprit de liberté créative de Minecraft.

Un autre aspect marquant d’Enshrouded est son univers diversifié. Embervale, vaste royaume regorgeant de secrets et de dangers, s’inspire clairement de Zelda. Avec ses paysages magnifiques, ses donjons, ses boss impressionnants, et la possibilité de planer avec une voile, le jeu incite à l’exploration tout en imposant la nécessité de la prudence, surtout dans les zones recouvertes d’une brume mortelle. Quoi qu’on en dise, Enshrouded a un bel avenir devant lui.