Dyson Zone : le casque audio avec purificateur d’air intégré sort en 2023 à 949 $

Le géant anglais spécialiste des aspirateurs, des purificateurs, des sèche-cheveux et des ventilateurs se prépare à lancer son premier casque audio. Annoncé plus tôt cette année, le Dyson Zone est un casque audio à réduction de bruit active avec un purificateur d’air intégré. Dyson vient maintenant de dévoiler que le Zone sera lancé en mars 2023 au prix de 949 $. Il sera disponible aux États-Unis dans un premier temps.

Le Dyson Zone © Dyson

Le Dyson Zone est l’accessoire idéal pour faire un cosplay du super-vilain Bane, mais il faudra être prêt à débourser près de deux fois plus que pour l’AirPods Max d’Apple. Cette différence de prix s’explique par le purificateur d’air intégré pour se protéger de la pollution urbaine et de toutes les particules nocives dans l’air. Selon la société anglaise, il filtre jusqu’à 99 % des particules, même les plus petites de 0,1 micron.

Dyson promet jusqu’à 50 heures d’autonomie pour son casque à réduction de bruit active

À son lancement, le Dyson Zone sera disponible en deux coloris : ultra bleu/bleu de Prusse et bleu de Prusse/cuivre brillant. Ce dernier pourra s’acheter uniquement auprès de Dyson. En contrepartie, il sera vendu avec quelques accessoires supplémentaires come un deuxième filtre à charbon électrostatique, un kit d’adaptateur de vol et une pochette souple de rangement.

Au niveau des spécifications techniques, le Dyson Zone est capable d’annuler jusqu’à 38 décibels de bruit avec ses haut-parleurs en néodyme de 40 millimètres. L’application dédiée du casque permet aussi de choisir entre trois modes d’égalisation audio. Quant à l’autonomie, le Dyson Zone est équipé d’une batterie de 2 600 mAh. Si le purificateur d’air intégré surnommé Visor n’est pas allumé, le casque audio peut avoir jusqu’à 50 heures d’autonomie. Il perd 4 heures d’autonomie si le purificateur d’air est allumé sur le mode de filtration faible. Les modes moyen et élevé consomment évidemment encore plus de batterie. Il faut environ 3 heures pour charger le Zone de 0 à 100 %.

Les filtres électrostatiques du Dyson Zone capturent les gaz nocifs

Pour la filtration de l’air, les filtres électrostatiques sont composés d’une double couche avec du carbone enrichi en potassium. Le purificateur d’air peut ainsi capturer les gaz nocifs tels que l’ozone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote. Les filtres doivent être remplacés tous les 12 mois. Le Dyson Zone est d’ailleurs fourni avec une brosse pour nettoyer la visière.

Enfin, le Dyson Zone ne sera pas disponible sur les étagères des magasins à son lancement en mars. Dyson a d’abord prévu d’accepter des précommandes avant de rendre son casque audio disponible sur son site web. Les stocks sont apparemment plutôt limités, mais Dyson n’a pas donné plus de précisions à ce sujet.

