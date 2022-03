Dyson Zone : un casque audio à réduction de bruit active avec un purificateur d’air intégré

Dyson a dévoilé son premier casque audio à réduction active de bruit avec un purificateur d’air intégré pour se protéger de la pollution urbaine. Le casque offre un son immersif et le masque envoie un air frais et pur à respirer.

Dyson vient de révéler sa dernière innovation, mais il ne s’agit pas cette fois-ci d’un aspirateur-balai laser qui illumine la poussière. La société anglaise lance pour la première fois de son histoire un casque audio à réduction active de bruit, le Dyson Zone. Fier de son expertise dans les purificateurs d’air, Dyson a aussi intégré un masque anti-pollution pour proposer un appareil 2 en 1. Le Dyson Zone vous protège de la pollution urbaine tout en délivrant un son immersif.

Le casque Dyson Zone purificateur d’air – Crédit : Dyson

Le casque supra-auriculaire à réduction active de bruit (ANC) diffuse en simultané un son haute définition dans les oreilles et de l’air purifié dans le nez et la bouche de l’utilisateur. Contrairement aux masques de protection utilisés tout au long de la pandémie pour se protéger du coronavirus, le masque intégré au Dyson Zone ne touche pas le visage de l’utilisateur.

À lire aussi > Comparatif de casques à réduction de bruit : quel est le meilleur ?

Les filtres et pompes à air du Dyson Zone envoient deux flux d’air frais et purifié

Jake Dyson, le fils du fondateur de la marque, a annoncé que : « la pollution de l’air est un problème mondial qui nous concerne partout où nous allons : à la maison, à l’école, au travail et lors de nos déplacements, que ce soit à pied, à vélo ou dans les transports en commun ou privés. Le casque audio purificateur d’air Dyson Zone purifie l’air que vous respirez lors de vos déplacements ». D’après l’OMS, 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air pollué qui dépasse les limites recommandées.

En effet, la pollution de l’air dans les grandes villes mondiales a fortement augmenté au cours des dernières années. Même si la pandémie de Covid-19 a indirectement amélioré la qualité de l’air dans les villes, les niveaux de pollution sont rapidement revenus à la normale après la levée des restrictions.

Pour purifier l’air, le Dyson Zone est équipé de filtres haute performance et de deux pompes à air miniaturisées. Il peut ainsi envoyer deux flux d’air frais et purifié en direction de votre visage. La filtration du casque capture 99 % de la pollution et bloque les particules de 0,1 micron comme les bactéries, le pollen et la poussière. L’utilisateur peut choisir entre 4 modes de purification d’air : faible, moyenne, élevée et automatique.

Le Dyson Zone propose 3 modes ANC : Isolation, Conversation et Transparence

Au niveau de la qualité audio, Dyson promet un son riche et immersif avec une faible distorsion et une réponse en fréquence neutre. La réduction de bruit active comme celle que l’on retrouve sur les nouveaux Sony Linkbuds WF-L900 permet de s’isoler des bruits urbains. Le système électroacoustique du casque audio permet « un équilibre gauche-droite précis et une distorsion nettement inférieure à ce qui peut être détecté par l’oreille humaine » afin de proposer un son fidèle.

D’ailleurs, l’utilisateur a le choix entre 3 modes ANC : Isolation, Conversation et Transparence. Par exemple, baisser la visière devant le visage déclenche automatiquement le mode Conversation et éteint la purification d’air. Il n’y a donc pas besoin d’enlever le casque pour discuter avec quelqu’un.

Le casque Dyson Zone en cours de développement – Crédit : Dyson

De plus, pendant les 6 ans de développement du casque purificateur d’air, Dyson a priorisé le confort de l’appareil. Les ingénieurs de la société se sont inspirés de la forme et du design de la selle d’un cheval pour répartir le poids équitablement sur les deux côtés de la tête. Ils ont ainsi mis au point « une densité de mousse et une force de serrage du serre-tête spécialement conçues pour le confort et la réduction optimale du bruit ».

Enfin, le Dyson Zone sera disponible en ligne et magasin à partir de 2023. Des informations supplémentaires sur ses caractéristiques, sa disponibilité et son prix seront annoncées dans les prochains mois.

Source : Dyson