Sony Linkbuds WF-L900 : de nouveaux écouteurs atypiques avec réduction de bruit active ont fuité

Étrangement, les prochains écouteurs Sony ne succèderaient pas directement aux WF-1000XM4. Comme nous l’avions vu dans notre test, les Sony WF-1000XM4 étaient tout simplement les meilleurs écouteurs de 2021. Au lieu d’annoncer les WF-1000XM5, Sony aurait d’abord prévu un nouveau modèle. Selon une fuite de TechInsider, les Linkbuds WF-L900 seraient les nouveaux écouteurs de la marque.

Rendus des écouteurs Sony Linkbuds WF-L900 – Crédit : @TechInsiderBlog / Twitter

Vous pouvez voir dans les rendus des Linkbuds WF-L900 ci-dessus que les écouteurs sans fil sont particulièrement atypiques. En effet, ils sont dénués d’embouts auriculaires contrairement aux WF-1000XM4. Ces derniers sont fournis avec trois paires d’embouts de différentes tailles pour s’adapter aux oreilles des utilisateurs. D’ailleurs, les embouts des WF-1000XM4 avaient été modifiés par rapport à ceux des WF-1000XM3 pour s’ajuster plus confortablement, notamment en cas d’activité sportive.

Sony Linkbuds WF-L900, des écouteurs « troués » avec réduction de bruit active ?

Les Sony Linkbuds WF-L900 auraient un design inhabituel par rapport à ce que la marque propose. Leur design en forme de donut ne ressemble effectivement à aucun modèle de Sony. Les écouteurs devraient d’ailleurs offrir une réduction de bruit active. Des microphones de type « feed-forward » et « feed-back » nécessaires pour la technologie ANC se situeraient à l’extérieur et à l’intérieur des écouteurs, mais cela n’est pas confirmé. En tout cas, si les Linkbuds WF-L900 seront bel et bien compatibles avec la réduction de bruit active, le fonctionnement de celle-ci reste encore mystérieux puisque le trou au milieu des écouteurs laisserait passer le son extérieur.

De plus, aucun bouton n’est visible sur les images. Une surface tactile permettrait donc de contrôler les écouteurs, mais nous ne savons pas où elle se situe précisément. Les images indiquent également la présence d’un capteur de proximité. Celui-ci permet notamment de mettre la musique en pause quand l’utilisateur retire les écouteurs de ses oreilles. Cette fonctionnalité se retrouve aujourd’hui sur plusieurs modèles d’écouteurs sans fil tels que les Google Pixel Buds A dévoilés l’année dernière.

En dehors des rendus, aucune information n’a encore été partagée sur les Linkbuds WF-L900. Nous ne connaissons ni leurs caractéristiques techniques, ni leur prix ou encore leur date de sortie. Quoi qu’il en soit, les rendus ont dévoilé les deux couleurs dans lesquelles les écouteurs seraient proposés. Ils seraient disponibles en noir et blanc comme les Sony WF-1000XM4 actuels. En attendant la présentation officielle de Sony, n’hésitez pas à retrouver notre comparatif des meilleurs écouteurs true wireless de 2022.

