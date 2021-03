Dyson V15 Detect : l’aspirateur-balai fait briller la poussière avec un laser vert

Dyson renouvelle sa gamme d’aspirateurs-balais avec le V15 Detect, un modèle qui combine la puissance d’aspiration et de nouvelles technologies pour faire du ménage une expérience encore plus futuriste. En effet, l’une des particularités du Dyson V15 Detect est qu’il est équipé d’un laser vert. Celui-ci fait briller la poussière que vous aspirez. De manière générale, les aspirateurs sont de plus en plus intelligents. Certains sont capables de s’autonettoyer comme le Narwal T10 dévoilé au CES 2020 tandis que d’autres peuvent (presque) voler pour passer d’un étage à l’autre.

Le Dyson V15 Detect et son laser vert – Crédit : Dyson

D’après les images partagées par la société d’électroménager anglaise, la fonctionnalité de laser vert sert soit à vous faire culpabiliser de ne pas avoir passé l’aspirateur plus tôt, soit à vous effrayer de la quantité de poussière microscopique présente au sol. Quoi qu’il en soit, cette technologie permet de ne rater aucun coin poussiéreux.

Le Dyson V15 Detect aspire jusqu’à 99,99 % des particules de 0,3 micron

Le laser vert n’est pas la seule nouveauté du Dyson V15 Detect. L’aspirateur-balai est également équipé d’un écran LCD qui fournit plusieurs informations en temps réel. Il affiche la quantité et la taille de la poussière aspirée grâce aux mesures effectuées par le capteur piézoélectrique. D’ailleurs, l’aspirateur est capable d’augmenter automatiquement sa puissance d’aspiration s’il détecte des particules de poussière plus imposantes.

Le Dyson V15 Detect est alimenté par le moteur « Dyson Hyperdymium » qui a une puissance utile de 230 watts. Il est aussi équipé d’un système de filtration en cinq étapes. Cela lui permet d’aspirer jusqu’à 99,99 % des particules de poussière aussi petites que 0,3 micron. Cet aspirateur est donc très pratique pour les personnes allergiques et généralement sensibles à la présence de poussière. Dyson a aussi précisé que son nouvel aspirateur ne craint ni les poils d’animaux ni les cheveux grâce à sa brosse améliorée.

Enfin, n’hésitez pas à consulter notre dossier des meilleurs aspirateurs-robots en fonction de leur gamme de prix si vous cherchez un aspirateur autonome pour nettoyer votre domicile. Quant à lui, le Dyson V15 Detect est d’ores et déjà disponible à l’achat au prix de 700 dollars.

Source : Digital Trends