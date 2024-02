The Mandalorian arrive en jeu vidéo, que sait-on de ce projet par des experts de Star Wars ?

© Envato

Selon une fuite, The Mandalorian arrive en jeu vidéo

Respawn, à qui l’on doit la franchise Star Wars Jedi, serait au développement

Il s’agirait d’un Fast FPS où le joueur créé son propre Mandalorien

L’intrigue se déroulerait bien avant la série Disney+

The Mandalorian est le plus gros succès Star Wars de Disney+. Le personnage incarné par Pedro Pascal (The Last of Us, Les 4 Fantastiques…) est très populaire et forcément, Lucasfilm mise sur sa popularité. D’après Insider Gaming, des experts de l’univers s’occupent d’une adaptation vidéoludique : Respawn.

À lire > The Mandalorian, saison 4 : on vous résume ce qu’il faut savoir sur la série

Les créateurs de la franchise Star Wars Jedi s’occuperaient du projet

Si Respawn est surtout connu pour Apex Legends, le studio a également développé Star Wars Jedi : Fallen Order et sa suite, Jedi : Survivor. Deux aventures saluées par les fans de la franchise imaginée par George Lucas. Forcément, ces succès critiques et commerciaux auraient poussé Lucasfilm à leur confier cette nouvelle adaptation.

Pour le moment, rien n’a été officialisé mais l’existence d’un jeu The Mandalorian n’a rien d’étonnant. Lucasfilm cherche à fructifier la série et il se murmure que la saison 4 pourrait être annulée et remplacée par une saga cinématographique. Sachant qu’un film The Mandalorian & Grogu a été annoncé, Disney a l’air d’énormément miser dessus.

Que sait-on du jeu déjà du futur jeu The Mandalorian ?

Mais alors que sait-on de ce jeu des papas de ma franchise Star Wars Jedi ? Quelques informations ont été distillées par Insider Gaming mais il faut les prendre avec des pincettes. Attendons que Lucasfilm confirme (ou pas) l’existence d’un jeu The Mandalorian.

Il s’agit d’un jeu de tir à la première personne, autrement dit un FPS

Le gameplay serait celui d’un Fast FPS comme Quake ou Doom

comme Quake ou Doom Le joueur n’incarne pas Din Jardin mais son propre Mandalorien

L’intrigue se déroule pendant l’Empire Galactique , avant la série

, avant la série Il s’agit d’une construction linéaire , comme dans la franchise Star Wars Jedi, pas de monde ouvert

, comme dans la franchise Star Wars Jedi, pas de monde ouvert Plusieurs équipements seront au rendez-vous comme le lance-missiles, le jet-pack et le casque d’analyse

Une chose est sûre : si Respawn adapte bien The Mandalorian en jeu vidéo, les fans seront au rendez-vous. La franchise se porte beaucoup mieux sur nos consoles et PC qu’au cinéma où les films ont été mis en pause et les plans sont très flous. Seul le long-métrage avec Daisy Ridley (Rey) nous a donné de nouvelles informations.