EA Sports FC 24 : date de sortie, modes de jeu, prix, tout ce que nous savons sur le remplaçant de FIFA

EA Sports FC 24 est officiellement disponible. Les équipes d’Electronic Arts ont soigné tout particulièrement les animations et graphismes de leur nouveau titre, afin d’en faire la simulation de football la plus réaliste au monde. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la suite de FIFA 23.

Édité par EA Sport et développé par Electronic Arts, EA Sports FC 24 marque le début d’un tout nouveau chapitre pour le leader des jeux de football. Bien que ce changement de nom puisse surprendre, il s’explique par le fait qu’Electronic Arts n’a pas renouvelé le contrat qui le liait à la FIFA depuis tant d’années. Et il semblerait que cela déroute beaucoup : sans le nom FIFA, les ventes du jeu s’effondrent.

Pour cet opus, EA conserve ses licences et partenariats avec les ligues et les associations de football. La Premier League, la Ligue des Champions, la Bundesliga, ou encore la Ligue Europe seront notamment présentes. Par ailleurs, son accord avec la FIFPRO lui permet toujours de proposer des joueurs authentiques. Après avoir mis Kylian Mbappé sur la jaquette de FIFA 23, Electronic Arts a cette année décidé de mettre en avant Erling Haaland, le jeune prodige norvégien de Manchester City.

EA Sports FC 24 est dès à présent disponible. Les joueurs qui ont précommandé l’édition Ultimate, ainsi que les abonnés au service EA Play, ont pu y jouer en early access depuis le 22 septembre.

Electronic Arts a pris la décision inédite de retirer ses jeux FIFA de toutes les boutiques en ligne, pour faire place à sa nouvelle simulation de football. EA Sports FC 24 est sorti le 29 septembre 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X, Nintendo Switch et PC. Le jeu est proposé en deux éditions : Standard et Ultimate.

Tandis que l’édition classique n’est accompagnée d’aucun bonus, l’édition numérique Ultimate (non disponible sur Switch) vous permettait quant à elle d’accéder au jeu 7 jours avant sa date de sortie officielle.

Les détenteurs de la version Ultimate ont ainsi pu découvrir le nouveau FIFA en avant première, depuis le 22 septembre. En plus de cela, ils profitent de bonus ingame tels qu’une campagne, des accessoires et joueurs Ultimate Team, ainsi que 4 600 points FC.

Les abonnés au service EA Play ont également pu accéder au jeu en accès anticipé, pendant 10 heures ou en illimité selon la formule souscrite.

Bien avant que la période d’early access ne débute, quelques heureux privilégiés ont pu essayer différents modes de jeu en avant première, en participant à la bêta fermée d’EA Sports FC 24, qui s’est terminée le 31 août. Cette dernière, strictement encadrée par Electronic Arts, était toutefois uniquement disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

💰 Quel est le prix d’EA Sports FC 24 ?

L’édition Standard est commercialisée au prix de 79,99 € pour les consoles de Microsoft et Sony. Le jeu est par ailleurs proposé à 59,99 € pour les joueurs sur Nintendo Switch, et à 69,99 € pour les joueurs PC. Il faut en revanche débourser 109,99 € pour s’offrir la version Ultimate sur consoles, et 99,99 € sur PC.

Plusieurs marchands en ligne pratiquent actuellement des tarifs de lancement intéressants pour le jeu. Voici où acheter EA Sports FC 24 au meilleur prix en ce moment.

EA Sports FC 24 sur PS5/PS4/Xbox Series X :

EA Sports FC 24, PS5 Amazon 58.99€

Rakuten 38.90€

Fnac 44.99€

Cultura 69.99€

Boulanger 79.99€

Carrefour 79.99€ Plus d'offres EA Sports FC 24 Xbox Series X compatible Xbox One Amazon 60.25€

Rakuten 43.90€

Fnac 44.99€

Cultura 69.99€

Boulanger 79.99€

Carrefour 79.99€ Plus d'offres EA Sports FC 24, PS4 Rakuten 42.99€

Fnac 44.99€

Cultura 69.99€

Boulanger 79.99€

Carrefour 79.99€

EA Sports FC 24 Nintendo Switch :

EA Sports FC 24, Nintendo Switch Amazon 45.28€

Fnac 34.99€

Rakuten 38.90€

Cultura 54.99€

Carrefour 59.99€

EA Sports FC 24 sur PC :

EA Sports FC 24, PC Amazon 49.99€

Fnac 39.99€

Rakuten 50€

Il est également possible de souscrire un abonnement EA Play pour jouer à EA Sports FC 24. Deux formules sont proposées : l’une à 3,99 € par mois ou 24,99 € par mois (EA Play), l’autre à 14,99 € par mois ou 99,99 € par an (EA Play Pro).

⚽ Quelles sont les nouveautés apportées par EA Sports FC 24 ?

Contrairement aux précédents opus de la cultissime licence FIFA, EA Sports FC 24 se dote d’un tout nouveau moteur d’animation, la technologie Hypermotion V. Grâce à cette dernière, le jeu offre des animations encore plus réalistes qu’auparavant en se basant sur l’analyse des mouvements des joueurs au cours de vrais matchs.

En effet, EA a expliqué s’être appuyé sur les données de 180 matchs de football professionnel, aussi bien masculin que féminin, pour insuffler davantage de réalisme aux mouvements des joueurs. Par ailleurs, grâce aux Styles de jeu, chaque joueur devient véritablement unique et profite de capacités propres. Les fans peuvent notamment reconnaître le style de course de leurs joueurs préférés, parmi pas moins de 1 200 styles signature.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui suit, les développeurs d’EA Sports FC 24 ont donné un aperçu de ces nouveautés, notamment en partageant des images d’Erling Haaland en train de marquer un but mémorable, que seules les nouvelles technologies susmentionnées peuvent reproduire.

Le jeu profite également de graphismes améliorés grâce au moteur Frostbite. La morphologie des joueurs, ou encore l’ondulation des maillots en match ont à ce propos bénéficié d’un soin tout particulier grâce à la technologie SAPIEN.

Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités et modes de jeu sont de la partie, notamment un mode carrière en ligne, ainsi qu’un mode entièrement dédié au football féminin. D’autre part, la fonctionnalité Agent de joueur fait son apparition dans le mode Carrière de joueur (ou joueuse), ainsi qu’un mode Carrière de manager, qui accueille un tout nouveau mode Spectateur. Des évènements viennent également enrichir le mode Carrière pour le rendre plus réaliste, à l’instar de la fameuse cérémonie du Ballon d’Or.

L’une des nouveautés les plus originales reste sans aucun doute la possibilité de rassembler sur le même terrain joueurs et joueuses dans le mode Ultimate Team, le successeur du mode FUT. Vous pouvez également faire progresser vos joueurs et améliorer l’effectif de votre club grâce aux nouvelles Évolutions Ultimate Team. Il est pour ce faire nécessaire remplir divers objectifs, qui vous permettront notamment de renforcer les aptitudes individuelles de vos joueurs, ainsi que leurs styles de jeu et leurs notes générales.

EA a d’autre part enrichi le système d’interactions sociales du mode Clubs. Par ailleurs, il est dorénavant possible de s’affronter entre amis sur différentes plateformes via le Cross-play dans les modes Clubs, Volta, Coop Season et Ultimate Team Coop.

Concernant le contenu en lui-même, EA Sports FC 24 se montre très généreux puisqu’il vous laisse la possibilité de choisir entre 700 équipes masculines et féminines, pour un total de 19 000 joueurs. Par ailleurs, plus de 100 stades et 30 championnats sous licence sont au programme des festivités.

