EA Sports FC 25 : la date de sortie fuite, une présentation du jeu approche

La date de sortie d’EA Sports FC 25 vient de fuiter. La simulation de football sortirait dans peu de temps, tandis que la présentation du jeu au public ne devrait pas tarder, pour le plus grand bonheur des fans de football.

© Electronic Arts

EA Sports FC 24 occupe les fans de football depuis de nombreux mois maintenant. Le successeur de FIFA se retrouve bien seul sur le marché des jeux de foot, même si eFootball 2024 tente de subsister et qu’UFL espère faire tomber EA Sports de son piédestal.

En attendant que FIFA fasse son retour avec un nouveau développeur, les fans de ballon rond pourront bientôt se plonger dans EA Sports FC 25. La date de sortie du prochain jeu de football d’EA Sports vient de fuiter.

La date de sortie d’EA Sports FC 25 fuite, une présentation dans quelques jours

Dealabs, qui fournit régulièrement des informations fiables sur des titres à venir, révèle en avance la date de sortie d’EA Sports FC 25. Le jeu de football sortirait le 27 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et aussi sur PS4 (et donc sur Xbox One) d’après PlayStation Game Size, qui dévoilait récemment le logo du soft.

À lire > EA Sports FC 24 pas cher : où acheter au meilleur prix la simulation de football ?

Comme d’habitude, les possesseurs de l’édition Ultimate bénéficieraient d’un accès anticipé de sept jours. Les abonnés EA Play pourront aussi en profiter et essayer le jeu pendant 10 heures avant d’effectuer un éventuel achat.

🙏🏻💚



and yes, PS4 ✅ — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 5, 2024

Le prix de l’édition Standard d’EA Sports FC 25 serait fixé à 69,99 € tandis que les joueurs devraient débourser 99,99 € pour se procurer la version Ultimate. Toujours d’après Dealabs, EA devrait présenter EA Sports FC 25 dans moins de 10 jours.

EA Sports FC 24 s’était aussi dévoilé au public en juillet dernier avant que le studio américain n’enchaîne les présentations et les trailers jusqu’à la sortie de la simulation de football en septembre. EA Sports FC 25 ne devrait pas manquer de nouveautés, notamment destinées au très populaire mode Ultimate Team. Rappelons qu’un certain FIFA 25, probablement développé par 2K Games, pourrait aussi paraître cet automne.