EA Sports FC 25 : date de sortie, prix, modes, tout savoir sur la référence des jeux de football

EA Sports FC 25 débarque prochainement sur consoles et PC. Si le précédent opus avait consolidé les bases des anciens FIFA, tout en renforçant l’aspect immersif, cette nouvelle édition promet une expérience encore plus poussée en apportant son lot d’améliorations. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu de football ultime.

Après le succès de son prédécesseur, EA Sports FC 25 est en passe de récupérer le flambeau et de devenir à son tour la meilleure simulation de football. Pour rappel, la licence, baptisée auparavant FIFA, a changé de nom depuis l’an passé. Après Erling Haaland, c’est désormais au tour de Jude Bellingham de briller sur la jaquette du jeu.

La licence d’Electronic Arts va profiter d’un certain nombre de nouveautés avec de nouveaux modes, et des mécaniques de jeu optimisés, notamment grâce à l’IA. Les développeurs ont déclaré s’être principalement basés sur les retours de la communauté pour opérer leurs changements. Gameplay, modes de jeu, prix, ou encore date de sortie, nous avons réuni toutes les informations à connaître sur le prochain opus.

Quelques jours après une fuite, Electronic Arts a dévoilé la date de sortie d’EA Sports FC 25. La simulation de football sortira le 27 septembre 2024, soit un an après la sortie du volet précédent. Il sera même possible d’y jouer dès le 20 septembre en précommandant l’édition Ultimate. Les membres EA Play pourront également découvrir le jeu pendant 10 heures le même jour, grâce à l’essai anticipé.

Le jeu sortira sur PC, ainsi que sur les consoles actuelles et d’ancienne génération. FC 25 sera donc disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, en plus de l’être sur PC, via les services Steam, Epic Games, ou EA Play.

💰 Quel est le prix d’EA Sports FC 25 ?

Le jeu EA Sports FC 25 est commercialisé au prix de 79,99 € pour l’édition Standard ou 59,99 € sur la Switch. Il est toutefois possible de le trouver à un tarif plus intéressant en le précommandant. L’édition Standard inclut plusieurs bonus, dont 250 000 pièces de club, des points de personnalité et 3 icônes en mode carrière, des articles de prêt, un coach et un scout jeunesse 5 étoiles en mode carrière de manager.

Le jeu a également droit à son édition Ultimate, proposée à 109,99 €. En plus des bonus disponibles dans la version Standard, cette dernière vous fait profiter de 7 jours d’accès anticipé, ainsi que de 4600 points FC (3850 points pour les joueurs Switch). Si vous précommandez cette édition avant le 20 août, vous obtiendrez en prime des objets de joueurs à utiliser dans le mode Ultimate Team de FC 24 et FC 25.

🕹️ Quel contenu et gameplay pour FC 25 ?

Le contenu de la nouvelle simulation de football s’annonce une fois encore gargantuesque avec plus de 19 000 joueurs, répartis dans plus de 700 équipes. Il sera par ailleurs possible de faire évoluer vos joueurs dans plus de 120 stades. En termes de championnats, vous ne risquez pas non plus de vous ennuyer, puisque plus de 30 compétitions seront présentes, dont les emblématiques Ligue des champions, UEFA Europa League, Premier League, Bundesliga, LALIGA, ainsi que les grands championnats féminins : Women’s Super League, D1 Arkema, Liga F, etc.

Concernant le gameplay, ce nouvel opus devrait rester globalement similaire à celui d’EA Sports FC 24. Toutefois, Electronic Arts a apporté quelques optimisations à son nouveau jeu. Parmi les nouveautés, on compte notamment FC IQ, un modèle d’IA qui vise à influencer les tactiques des joueurs grâce aux rôles de joueur, afin de rendre les mouvements collectifs plus réalistes. En fonction des postes, il sera possible d’attribuer entre trois et cinq rôles par joueur. Pas moins de 31 rôles uniques et une cinquantaine au total, en comptant les variations, seront de la partie.

Grâce à ces attributions plus précises, les positionnements de vos joueurs, mais aussi leur manière de jouer, colleront mieux à la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Un système de focus vous permettra par ailleurs de déterminer à quel niveau d’implication vos joueurs devront tenir leur rôle. Ce n’est pas tout, car vous obtiendrez aussi un résumé des forces et faiblesses de votre équipe, en fonction des changements que vous aurez opéré.

On retrouvera par ailleurs les Styles de jeux, introduits dans le précédent volet, qui s’étendront désormais également aux gardiens de but. À l’instar des joueurs, ces derniers disposeront de toute une panoplie de capacités qui leur permettront de faire la différence dans diverses situations. Il sera par ailleurs possible de sélectionner jusqu’à 9 joueurs sur le banc de touche en fonction du mode de jeu. Vous pourrez également placer 3 joueurs lors des corners (au centre, au premier et deuxième poteau).

Le moteur graphique HyperMotionV sera toujours d’actualité sur FC 25, qui profitera de 1,2 milliards de trames d’animations. Par ailleurs, les mouvements des joueurs seront encore plus réalistes grâce au module Mimic. On note également l’introduction de nouveaux dribbles, mais également la possibilité de déclencher des fautes d’anti-jeu. Les joueurs pourront également se blesser sur les poteaux de but ou les panneaux publicitaires. Les stades seront par ailleurs plus vivants, avec notamment des plans plus fréquents sur le public ou le banc de touche. D’autre part, les mascottes feront leur apparition. Quoi qu’il en soit, tous ces ajouts renforceront toujours plus l’immersion.

⚽ Quels sont les nouveaux modes de jeu présents dans EA Sports FC 25 ?

EA Sports FC 25 marque l’abandon du mode Volta, au profit du mode Rush. Ce nouveau mode coopératif à 5 contre 5 vous permettra de jouer entre amis ou avec d’autres joueurs dans les modes Ultimate Team, Clubs et Kick-Off. Ces matchs rapides (8 minutes) à effectif réduit (4 joueurs + 1 gardien contrôlé par l’IA) vont proposer une nouvelle expérience avec des règles spécifiques : jeu sur une moitié de terrain, penalties lancés, carton bleu, etc. De plus, les récompenses obtenues lors de ces rencontres apporteront un avantage à l’équipe, mais également à chaque joueur dans sa progression personnelle.

On note également pour la première fois l’apparition d’un mode carrière dédié au football féminin (manager ou joueur). Ce dernier vous permettra de prendre le contrôle d’un club ou d’une joueuse des cinq ligues féminines majeures.

Il sera par ailleurs possible de lancer une carrière en tenant compte de la saison réelle avec Live Start Points. D’autre part, le système de relégation est de nouveau d’actualité. À ce propos, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui annoncera les deals effectués lors des transferts. Le mode Carrière de joueur vous permettra par ailleurs d’intégrer des icônes du football dans les équipes actuelles, à l’instar de Thierry Henry, Andrea Pirlo, Van Nistelrooy et Kelly Smith, mais aussi de Ronaldo, Zidane et Beckham pour ceux qui auront précommandé le jeu.

Il sera possible de choisir entre quatre scénarios d’origine dans le mode Carrière de joueur, ce qui influera sur le comportement de votre joueur. Par ailleurs, il sera possible de personnaliser votre joueur de A à Z grâce à l’ajout d’un tout nouvel éditeur d’avatar, EA Cranium. Vous pourrez également développer vos jeunes talents de l’académie de jeunes joueurs sans avoir à les prêter ou à les intégrer directement à l’équipe.

Un mode simulation uniquement jouable hors ligne fera également son apparition. Dans ce dernier, les conditions météorologiques auront un impact direct sur en jeu. Il faudra par exemple tenir compte du vent lors des coups de pied arrêtés. Par ailleurs, la pluie pourra davantage exposer vos joueurs au risque de glissades.

On note aussi la possibilité de stocker les doublons dans le mode Ultimate Team. D’autre part, les évolutions de joueurs seront jusqu’à 7 fois plus poussées que dans le jeu précédent. Il faudra gagner des points, et non plus des matchs, pour évoluer et passer à la division supérieure. Enfin, des objets de manager et de joueur vous permettront de changer votre style de jeu.

💻 Quelle est la configuration requise pour y jouer sur PC ?

Le jeu EA Sports FC 25 requiert les configurations suivantes pour fonctionner sur PC.

Configuration minimale

Système : Windows 10 – 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600k ou AMD Ryzen 5-1600

ou Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1050Ti ou AMD RX 570

ou Mémoire vive : 8 Go

Direct X : 12

: 12 Espace de stockage : 100 Go

Vitesses de connexion pour le jeu en ligne : 512 kbps

Configuration recommandée

Système : Windows 10 – 64 bits

Processeur : Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 7-2700X

ou Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 ou AMD RX 5600XT

ou Mémoire vive : 12 Go

Direct X : 12

: 12 Espace de stockage : 100 Go

Vitesses de connexion pour le jeu en ligne : 512 kbps