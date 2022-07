Elden Ring : pour le féliciter, Bandai envoie une véritable épée à Let Me Solo Her

Let Me Solo Her, joueur emblématique et particulièrement doué d’Elden Ring, a reçu une véritable épée en tant que félicitations par l’éditeur du jeu, Bandai Namco. Sur YouTube, il aura vaincu Malenia plus de mille fois, nu, avec une soupière sur la tête.

L’épée © Twitter @TsuboiKlein

Sur YouTube, le joueur Let Me Solo Her est devenu particulièrement célèbre dans la communauté d’Elden Ring. Il est reconnu pour avoir inlassablement aidé les joueurs à battre Malenia… Un boss qu’il aura eu plus de mille fois, nu, avec une soupière sur la tête.

En réponse, Bandai Namco a envoyé au joueur une magnifique épée dans une boîte, avec un parchemin et une plaque en bois, accompagné du message : « Félicitations pour votre grande réussite ».

Une véritable épée en félicitations pour Let Me Solo Her

Let Me Solo Her, alias Klein Tsuboi, a partagé les images sur Twitter. « Je me souviens encore de ma première expérience avec la série Soulsborne et j’ai failli arrêter à cause d’Iudex Gundyr dans Dark Souls 3 » a déclaré Tsuboi.

« Je suis content d’avoir persisté et d’avoir continué à apprécier le jeu, car cette communauté est l’une des plus passionnées et les plus dévouées que j’ai jamais vues dans un jeu, et je suis fier d’en faire partie » a-t-il dit.

Le Me Solo Her aura passé plus de 200 heures sur Elden Ring et aidé des centaines d’autres joueurs. La rumeur de ses exploits avait commencé à courir le 12 avril sur le forum américain Reddit. « Pourquoi porter une armure si vous ne comptez pas vous faire toucher du tout ? » avait-il dit.

Devenu une star sur les réseaux sociaux, il fait depuis l’objet de divers hommages, dessins, comics, pixel art, mèmes, parodies ou même figurines. Les photos de son cadeau sont à retrouver ci-dessous, sur son compte Twitter.

Thank you @BandaiNamcoUS and @ELDENRING for giving me this gift and congratulating me for being #LetMeSoloHer . I can still remember my first experience with the soulsborne series and almost quitting because of Iudex Gundyr in Dark souls 3. I'm glad I persisted and (1/3) pic.twitter.com/w2FF77HRnO — KleinTsuboi (@TsuboiKlein) July 6, 2022