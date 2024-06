Elden Ring Shadow of the Erdtree : vous bloquez ? Ce précieux conseil de Bandai Namco va vous aider

Shadow of the Erdtree n’épargne pas du tout les joueurs. Bandai Namco, éditeur d’Elden Ring, est bien conscient que la difficulté empêche une bonne partie d’entre eux d’avancer et leur fournit un conseil important pour les aider à progresser.

Ça y est, le DLC d’Elden Ring nommé Shadow of the Erdtree est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez repartir à l’aventure avec votre Sans-Éclat dès maintenant afin de découvrir cette extension promettant plusieurs dizaines d’heures de jeu.

Rappelons que pour accéder au contenu additionnel d’Elden Ring, vous devez battre deux boss de l’aventure principale, à savoir Radahn et Mogh. Shadow of the Erdtree compte aussi des adversaires redoutables, raison pour laquelle Bandai Namco donne un précieux conseil aux joueurs d’Elden Ring qui bloquent face à la difficulté du DLC.

Bandai Namco donne un conseil aux joueurs d’Elden Ring pour avancer dans Shadow of the Erdtree

L’extension d’Elden Ring cristallise la frustration des joueurs à cause de sa difficulté. Ils ne manquent pas de le faire savoir en adressant des évaluations particulièrement critiques à Shadow of the Erdtree sur Steam.

Bandai Namco, bien conscient qu’une partie de la communauté souffre à cause du challenge de l’extension conçue par FromSoftware, donne un conseil aux joueurs bloqués : augmenter leur niveau en utilisant les Esquilles de l’Arbre-Occulte.

This is a suggestion to level up your Scadutree Blessing — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) June 22, 2024

Il s’agit de consommables à utiliser à un site de grâce permettant d’accroître l’attaque et la défense au sein du Royaume des ombres (elles n’influent pas sur vos statistiques dans l’Entre-terre). Ainsi, si vous jugez votre niveau insuffisant pour surmonter les défis de Shadow of the Erdtree, pensez à vous en servir.

Notez qu’il en existe une quarantaine à récupérer dans l’extension, vous trouverez donc largement de quoi faire évoluer votre personnage. Évidemment, vous pouvez choisir de ne pas les utiliser et de multiplier les défaites face aux boss du contenu additionnel afin d’apprendre leur pattern et d’enfin réussir à les terrasser.

Les fans de Souls-like connaissent parfaitement ce schéma qui s’avère extrêmement gratifiant une fois un boss vaincu après d’innombrables échecs. Bien sûr, il existe d’autres astuces pouvant vous aider à aborder au mieux le DLC d’Elden Ring.