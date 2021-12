Elden Ring : George R.R. Martin dévoile les origines de sa collaboration avec FromSoftware

Elden Ring est probablement l’un des jeux les plus attendus de 2022. Les joueurs sont impatients de découvrir le Souls-like pour deux raisons principales. La première est qu’il est développé par le studio japonais FromSoftware qui est à l’origine de la série Dark Souls, de Demon’s Souls ainsi que de Sekiro : Shadow Die Twice et Bloodborne. La deuxième raison est que George R.R. Martin a contribué au développement d’Elden Ring.

Elden Ring – Crédit : FromSoftware

Le célèbre auteur américain connu pour avoir écrit la saga littéraire du Trône de Fer qui a donné naissance à la série télévisée Game of Thrones a créé l’univers et les personnages d’Elden Ring. George R.R. Martin vient maintenant de dévoiler les origines de cette collaboration avec FromSoftware.

Le « monde profond, sombre et résonnant » d’Elden Ring a été imaginé par George R.R. Martin

George R.R. Martin a révélé sur son blog que : « il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et son incroyable équipe de concepteurs de jeux, les créateurs de la série de jeux vidéo Dark Souls, m’ont contacté depuis le Japon pour me demander de les aider à créer la trame de fond et l’histoire d’un nouveau jeu sur lesquels ils travaillaient ».

L’auteur a également précisé qu’il n’a jamais été à fond dans les jeux vidéo. Il avait tout de même joué à quelques jeux classiques de stratégie comme Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms ou encore Master of Orion. Cependant, « cette offre était trop excitante pour être refusée », a-t-il ajouté.

Son travail avec le studio japonais a eu lieu il y a plusieurs années. FromSoftware a pris le temps de développer Elden Ring en se servant de la base imaginée par George R.R. Martin, c’est-à-dire un « monde profond, sombre et résonnant ». Comme il l’a lui-même dit, « j’adore créer des mondes et écrire des histoires imaginaires ». Désormais, Elden Ring est enfin prêt à sortir. Les joueurs pourront effectivement découvrir le monde imaginé par George R.R. Martin dès le 25 février 2022 sur PC, Xbox Series, PS5, Xbox One et PS4.

Source : ComicBook