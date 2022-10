Elle apprend sa grossesse… grâce à l’Apple Watch

Apple Watch Series 8

La Pomme a dévoilé dernièrement l’Apple Watch Series 8 qui a la faculté de suivre le cycle menstruel des femmes et de leur notifier leur période d’ovulation. Mieux encore, les montres connectées d’Apple peuvent aussi repérer indirectement une grossesse, à en croire un témoignage partagé sur Reddit. Grâce aux données captées par sa montre, une utilisatrice constate que sa fréquence cardiaque au repos est de 72 bpm alors qu’elle se situe normalement autour de 57 bpm.

Elle se demande alors quelle est la raison d’un tel changement. Et fait donc des recherches en ligne où elle constate qu’une fréquence cardiaque élevée peut signifier qu’elle est enceinte. « Au cours de la grossesse, la quantité de sang pompée par le cœur (débit cardiaque) augmente de 30 à 50 % et, ainsi, la fréquence cardiaque au repos augmente d’une fréquence normale de 70 battements par minute avant la grossesse à 90 battements par minute au maximum », détaille notamment le spécialiste Raul Artal-Mittelmark dans un article scientifique.

L’Apple Watch peut détecter un heureux évènement

Intriguée, l’utilisatrice décide ainsi de faire un test de grossesse pour en avoir le cœur net. Et c’est là qu’elle constate qu’elle est bel et bien enceinte. « La montre a su que j’étais enceinte avant que je ne le sache », se félicite-t-elle avant d’expliquer sa situation : « Je panique car je ne suis pas prête pour un autre bébé, mais cela me laisse le temps d’examiner mes options et de réfléchir à ce que je vais faire ».

Et de donner un conseil aux femmes en âge de procréer : « Si vous êtes une femme en âge d’élever des enfants et que votre montre indique une augmentation de la fréquence cardiaque, cela peut valoir la peine de se tester ! » Ce genre de témoignage fait évidemment le bonheur d’Apple qui n’a de cesse de vanter les « fonctionnalités santé » de ses montres connectées. Dernièrement, l’Apple Watch a détecté un rythme cardiaque potentiellement mortel sur une femme. Ce qui a permis de la sauver.

Source : Reddit