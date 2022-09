Apple Watch Series 8, la montre qui détecte l’ovulation et les accidents de voiture

Apple a présenté sa Watch Series 8. Parmi ses nouvelles montres connectées, c’est le modèle le plus classique, celui qui remplace la Watch Series 7.

La Watch Series 8 ne change pas de design, comme on s’en doutait. C’est le même que l’an dernier. Apple a confiance en ses produits et le marché lui donne raison puisque l’Apple Watch est toujours la montre connectée la plus vendue au monde depuis 7 ans.

Apple Watch Series 8

La grande nouveauté de cette Apple Watch Series 8 se trouve sous son capot, au niveau de ses capteurs. Si l’on retrouve les classiques options de détection de chute, suivi du sommeil, suivi cardiaque, ECG, etc, on gagne une courbe de température.

Capteurs de température et suivi de cycle

Avec elle, Apple s’adresse aux femmes afin de leur permettre de suivre leur cycle menstruel avec précision. Pour ce faire, on été installés deux capteurs de température : l’un sous la montre et l’autre son son écran.

Apple Watch Series 8

Avec cette installation, l’Apple Watch peut indiquer via notification les périodes d’ovulation, notamment. On a aussi un suivi du cycle avec des courbes de température qui peuvent être partagées à un médecin. Un outil pratique pour détecter certaines maladies comme un fibrome via l’observations d’éventuels dérèglements.

Ces fonctions seront disponibles avec watchOS 9. Apple met l’accent sur la sécurisation des données. Toutes ont un accès bloqué par code, FaceID ou TouchID et si elles sont stockées sur iCloud, elle bénéficient d’un cryptage de bout en bout.

L’Apple Watch Series 8 détecte les accidents de voiture

Toujours côté capteurs, la Watch Series 8 accueille une détection des chocs. Non content de proposer déjà une détection de chute, Apple va plus loin en pensant aux automobilistes. Choc de côté ou frontaux ou par l’arrière, le gyroscope de la montre les enregistre afin d’appeler automatiquement les secours. Un nouvel algorithme s’appuyant sur le machine learning et des millions de données a été utilisé afin d’éviter les mauvaises interprétations.

Apple Watch Series 8

Enfin, Apple assure que sa nouvelle montre offre toujours une autonomie de 18 heures. Celle-ci dépasse la journée, allant jusqu’à 36 heures lorsque la montre est placée en économie d’énergie.

L’Apple Watch Series 8 sera disponible le 16 septembre. Les précommandes sont ouvertes dès ce soir. Son prix annoncé est de 399 $ et 499 pour la version 4G.