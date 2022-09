Une Apple Watch Series 8 a sauvé la vie d’une femme atteinte d’un problème cardiaque mortel

L’Apple Watch Series 8 est seulement disponible depuis le 16 septembre, mais elle a déjà sauvé une vie. Les montres connectées d’Apple sauvent régulièrement des vies grâce à leur fonction ECG qui détecte des troubles du rythme cardiaque et leur fonction d’urgence qui appelle les secours en cas d’accident grave. Récemment, une Apple Watch a détecté une tumeur mortelle chez sa propriétaire. Cette fois-ci, c’est la toute nouvelle Apple Watch Series 8 qui s’est montrée capable de sauver une vie.

Apple Watch Series 8 © Apple

Au Royaume-Uni, un homme nommé Jason a eu l’idée de prêter sa nouvelle Apple Watch Series 8 à sa mère qui ne se sentait pas bien. La montre connectée a immédiatement détecté un trouble du rythme cardiaque potentiellement mortel. Plus tôt cette année, un dentiste indien avait aussi échappé de peu à la mort grâce à son Apple Watch. Il avait une artère bouchée, mais il ne s’en était pas rendu compte jusqu’à ce que sa montre détecte une anormalité.

Sa mère n’aurait pas survécu au reste de la journée sans l’Apple Watch

« Mes parents partaient en week-end à Chester quand j’ai reçu un appel de mon père pour me dire que ma mère ne se sentait pas bien du tout. Il a dit qu’elle se sentait très étourdie, comme si son cœur battait la chamade – je leur ai dit de s’arrêter et que je serais avec eux le plus rapidement possible », a expliqué Jason. Il a alors rejoint ses parents aussi vite que possible.

Arrivé sur place, Jason a remarqué que sa mère semblait aller beaucoup mieux. Il a pris sa tension artérielle et tout paraissait relativement normal. Sa mère lui a assuré qu’elle allait mieux et qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Néanmoins, Jason a tout de même voulu lui prêter son Apple Watch Series 8 pour enregistrer un électrocardiogramme. L’Apple Watch a alors détecté une fibrillation auriculaire et a conseillé une assistance médicale le plus rapidement possible. « J’ai fait trois autres ECG pour exclure tout faux positif, mais chacun a signalé une fibrillation auriculaire avec une fréquence cardiaque au repos supérieure à 160 bpm », a précisé Jason.

Jason a donc accompagné sa mère aux urgences où elle a pu recevoir immédiatement un traitement. Il a déclaré que : « les spécialistes qui s’occupaient d’elle ont dit que sans l’Apple Watch, il y a de fortes chances qu’elle n’aurait pas survécu au reste de la journée ». Moins d’une semaine après sa sortie, l’Apple Watch Series 8 a donc déjà réussi à sauver une vie. En plus de sa fonction ECG très importante, la montre détecte aussi les accidents de voiture et l’ovulation.

Source : 9to5Mac