Le Tesla Cybertruck connaît un énorme succès, ces indices ne trompent pas

Le Tesla Cybertruck n’est pas un véhicule comme les autres avec son design si particulier, pourtant il arrive à convaincre et connaîtrait même un beau succès aux Etats-Unis. Aux pays des grosses voitures, il serait devenu le pick-up électrique le plus vendu.

Malgré une sortie décevante et des premiers retours catastrophiques, le Tesla Cybertruck connaît maintenant un énorme succès en Amérique du Nord, la seule région où il est pour l’instant disponible. En effet, le Cybertruck pourrait bien être désormais le pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis. Et si ce n’était pas le cas au deuxième trimestre 2024, il devrait le devenir au troisième.

Le Tesla Cybertruck serait le pick-up électrique le plus vendu aux Etats-Unis

Malheureusement, Tesla ne communique pas des chiffres de ventes détaillés. Ce manque de transparence empêche de connaître le succès de chacun de ses modèles, le constructeur se contentant de rapporter ses ventes globales aux actionnaires. Toutefois avec la santé déclinante de Tesla de ces derniers mois, les investisseurs pourraient bientôt se montrer plus exigeants sur les retours de la direction.

Au lieu de cela, le constructeur met chacun de ses véhicules dans de grandes catégories. Ainsi dans la catégorie “Autres modèles” figurent :

La sportive Model S

Le SUV familial Model X

Le camion Tesla Semi

Le pick-up Tesla Cybertruck

Pour le deuxième trimestre 2024, le constructeur a confirmé les livraisons de 21 551 de ces “autres modèles”. Cependant, grâce aux rappels qu’a subi le Cybertruck en début de carrière, nous en savons un peu plus sur le détail des livraisons du pick-up électrique.

Au 6 juin, il était donc connu que Tesla avait produit 11 688 Cybertrucks. En avril, l’administration américaine avait émis un rappel concernant le Cybertruck, après la découverte d’un dangereux défaut sur la pédale d’accélérateur. 3 878 exemplaires du véhicules étaient concernés par le retour en atelier.

Tesla aurait livré entre 8000 et 9000 Cybertrucks au deuxième trimestre

Cela représente une différence d’environ 7 800 Cybertrucks. Pour obtenir un chiffre plus exact, il faudra y soustraire les dernières semaines d’avril et y ajouter un millier ou deux d’exemplaires livrés pour le reste du mois de juin, en suivant la tendance. On peut ainsi supposer que Tesla a livré entre 8 000 et 9 000 Cybertrucks au cours du deuxième trimestre.

À titre de comparaison, Ford a livré 7 902 F-150 Lightning et GM a livré 2196 Silverado EV, ainsi que 2 929 Hummer EV. Quant à Rivian, tout comme Tesla, le constructeur ne communique pas les livraisons par modèle, mais indiquait avoir livré 13 790 véhicules au total au deuxième trimestre. Le R1S et ses camionnettes représentent sans aucun doute la majorité des livraisons.

On peut donc supposer avec quasi-certitude que les livraisons du pick-up électrique R1T sont probablement inférieures à 7 000. Cela ferait du Cybertruck le pick-up électrique le plus vendu chez l’Oncle Sam.