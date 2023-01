Entre la gestion laborieuse de son nouveau bébé Twitter, les polémiques sur ses voitures Tesla et son patrimoine financier en chute libre, l’entrepreneur américain Elon Musk se laisse encore prendre au jeu des déclarations enflammées sur notre futur. Selon lui, la demande en pétrole devrait atteindre son pic mondial d’ici 5 ans.

Elon Musk, expert en consommation énergétique. Voilà une nouvelle casquette du milliardaire américain que l’on ne connaissait pas encore. En effet, en fin de semaine, l’actuel propriétaire de Twitter a en effet déclaré sur son réseau social que selon lui, le pic de la demande en pétrole serait atteint dans 5 ans. Une déclaration qui semble cependant résumer, en moins des 280 caractères requis sur Twitter, le dernier rapport de l’AIE, l’agence internationale de l’énergie.

Elon Musk annonce que la demande de pétrole mondiale devrait atteindre son pic dans 5 ans © Pixabay

Selon l’organisme, c’est en effet un nouveau paradigme énergétique qui est en train de s’ouvrir dans le monde. Le pétrole se retrouverait alors, à (très) long terme, isolé dans le marché de l’énergie. Les prévisions indiquent qu’après avoir atteint un pic de sa demande dans les années 2030, la consommation de pétrole devrait baisser considérablement jusqu’en 2050 et même au-delà.

La guerre en Ukraine et la lutte contre le réchauffement climatique comme facteurs explicatifs

Selon le rapport, ce serait notamment l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie qui aurait provoqué ce changement accéléré dans nos pratiques énergétiques. Les réponses apportées par les dirigeants du monde entier pour promouvoir une consommation énergétique plus sobre, et une production plus propre auraient permis d’enclencher la transition énergétique qu’imposait la lutte contre le réchauffement climatique.

A l’échelle de la France, le renforcement de la production énergétique nucléaire récemment actée par le gouvernement, la promotion des déplacements plus propres, des voitures électriques ou les discours portant sur la sobriété énergétique prouvent déjà qu’une révolution s’est imposée en quelques mois. En Europe, le Green New Deal de la Commission Européenne ainsi que les dispositions prises par la plupart des Etats membres de l’Union Européenne vont également dans le sens d’une utilisation énergétique plus propre. Le renouvelable devrait, en effet, en quelques années, prendre une place majeure dans l’indépendance énergétique de notre continent.

