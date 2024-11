Elon Musk panique ? Une mise à jour de Twitter trahit ses craintes face à Bluesky

Ces derniers mois, ce sont des millions d’utilisateurs à travers le monde qui ont fait le saut de Twitter (devenu X) vers Bluesky, lassés par Elon Musk et ses décisions qui mettent en péril le réseau social, les données des utilisateurs, etc.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, la plateforme a été rebaptisée X et a subi diverses modifications qui n’ont pas forcément plu aux utilisateurs. Conséquence, le réseau social perd de plus en plus d’utilisateurs.

Ceux-ci se tournent vers des alternatives, nées de la volonté de proposer un espace mieux géré que celui du milliardaire. Parmi elles, on trouve Threads (développé par Meta et relié à Instagram), Mastodon (open source) mais surtout Bluesky (développé par le fondateur de Twitter).

Des nouveautés sur X, pour cacher d’autres choses ?

La semaine dernière, de nouvelles fonctionnalités sont apparues sur le réseau social d’Elon Musk. Dans un post sur X, May Ly, développeuse de X, annonce en effet une série de nouveautés.

Les utilisateurs ont donc maintenant la possibilité de cacher les likes, les partages et les republications (sous iOS). Il s’agit d’une option que chaque utilisateur peut décider, ou non, de mettre en place. Cela permet aux utilisateurs de décider s’ils veulent, ou non, voir les chiffres de chaque publication.

Elon Musk s’est d’ailleurs exprimé sur X à propos de ces nouveautés.

“L’affichage est beaucoup plus propre lorsque les chiffres d’engagement sont désactivés. Vous pouvez toujours voir le nombre de vues si cela vous intéresse.”

Selon le média Futurism, l’arrivée de cette option est assez étrange, et permettrait surtout d’éviter que les utilisateurs puissent voir le déclin des actions sur les publications, et la mauvaise santé de la plateforme.

Le journaliste de Futurism s’interroge sur cette soudaine envie d’Elon Musk de rendre l’interface de la plateforme “plus propre”. En effet, d’après lui, depuis 2022, les équipes de X n’ont eu de cesse d’ajouter des fonctionnalités qui sont venues envahir l’interface et détourner l’attention, notamment des publicités.

En parallèle, rappelons que le nombre d’utilisateurs actifs journaliers de Bluesky a dépassé les 3.5 millions la semaine dernière, avec un pic de 300 % lors des élections américaines (Selon Business Standard). Et, le mois dernier, les utilisateurs mensuels actifs ont atteint les 275 millions (assez proche des 300 millions de X).

Il faut dire que les dernières mises à jour de la plateforme au X ont sérieusement mis à mal les utilisateurs, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de harcèlement en ligne. De plus, des discours haineux et des contenus en rapport avec des abus sexuels sur mineurs sont régulièrement détectés sur la plateforme au titre de la “liberté d’expression”.

De plus, tout comme il l’avait fait avec les liens pointant vers Threads, X serait en train d’étudier la possibilité d’éviter que des liens externes puissent être insérés dans les publications des utilisateurs.