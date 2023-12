Threads fait un carton en Europe, plus de 2,6 millions de téléchargements en 3 jours

X (ex Twitter) doit désormais composer avec un concurrent de choix. En juillet dernier, Meta a lancé sa propre plateforme de microblogging baptisée Threads. Ce nouveau réseau social adopte les mêmes codes que son modèle tout en s’en différenciant sur certains aspects (comme la limite de 500 caractères contre 280 pour X). Threads ne pouvait toutefois pas débouler dans nos contrées sans se mettre en conformité avec la législation européenne, notamment le Digital Markets Act.

C’est désormais chose faite. Le rival de X a enfin été débloqué sur le Vieux Continent il y a quelques jours. Alors que le réseau social culminait déjà à 100 millions d’utilisateurs, son déploiement dans l’UE va lui permettre d’agrandir la famille. D’après Data.ai, l’application Threads (iOS et Android) a déjà été téléchargée plus de 2,6 millions de fois dans l’UE en trois jours. Meta espère que ce départ canon donnera le ton pour la suite.

Licence Gratuite Télécharger Threads, par Instagram (307.0.0.36.109) Playstore : (275086 votes) Appstore : (6066 votes) Communication

Développeur Instagram Télécharger Threads, par Instagram

440 000 téléchargements de l’application Threads en trois jours en France

L’Italie est le pays où l’on a répertorié le plus de téléchargements (1,06 million) du 15 au 17 décembre. En Allemagne, l’application a été téléchargée 550 000 fois dans ce laps de temps. La France monte sur la troisième marche du podium avec 440 000 téléchargements. Derrière, on retrouve l’Espagne et la Pologne qui gravitent chacun à 350 000 et 45 000 installations.

A lire > Threads : fonctionnement, téléchargement, toutes les infos sur le nouveau réseau social

Reste à voir si Meta parviendra à continuer sa marche en avant en Europe et à fidéliser les nouveaux utilisateurs. Outre l’attrait de la nouveauté, l’afflux d’usagers sur Threads peut s’expliquer par sa facilité d’accès pour les utilisateurs d’Instagram. Il suffit en effet de lier son compte pour avoir immédiatement accès au réseau social et retrouver ses abonnements.

Vous pouvez également accéder à Threads sans compte mais vous ne pourrez pas publier ou interagir avec les autres utilisateurs. Pour rappel, il n’est désormais plus obligatoire de supprimer son compte Instagram pour effacer son compte Threads.