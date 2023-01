Elon Musk partage une vidéo d’une Tesla Model 3 qui roule sous l’eau

La Tesla en « mode bateau » © WholeMarsBlog

Aujourd’hui, nous sommes tombés sur une nouvelle et étonnante vidéo : on y voit une Tesla Model 3 qui traverse une rue très inondée. Un risque majeur pour le conducteur qui ne sait pas ce qu’il pourrait y avoir sur la route. Le grand patron de Tesla, Elon Musk, a également vu le clip et l’a tweeté en ajoutant la mention « The Car Aquatic ».

Elon Musk se vante du côté amphibie de sa Tesla Model 3

Bien sûr, Tesla ne recommande pas de conduire dans l’eau, car, outre le danger direct de heurter quelque chose, il pourrait y avoir des problèmes avec la voiture à l’avenir. L’eau n’est pas forcément une bonne chose au contact prolongé, que ce soit à l’intérieur de la voiture ou pour le moteur.

Les voitures électriques, comparées aux voitures ordinaires à moteur à combustion interne, n’ont toutefois ni d’entrées d’air pour le moteur, ni de tuyau d’échappement. C’est pourquoi nous avons déjà vu de nombreuses vidéos de ces voitures électriques roulant — en partie — sous l’eau.

Il y a quelques semaines, nous avions pu voir une impressionnante vidéo d’une Tesla Model 3 traversant une forte inondation en Chine. L’année dernière, nous vous rapportions également qu’une Model 3 avait traversé une rue sous l’eau. En plein ouragan Ian, le conducteur Jeremy Judkins s’était aussi filmé en train de rouler sur une route inondée à bord de sa Tesla Model X.

Mais le vrai tsunami est probablement devant nous. Le Tesla Cybertruck, le prochain pick-up électrique de Tesla, serait — selon Elon Musk — capable de flotter pendant un certain temps.