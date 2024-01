En 2024, les smartphones Android milieu de gamme seront plus performants grâce à cette nouvelle puce inédite

Le débat entre les modèles haut de gamme et milieu de gamme fait grand bruit, chacun ayant ses avantages. Cependant, l’arrivée du SoC Snapdragon 7 Gen 3 pourrait permettre aux appareils Android moins onéreux de briller en rapprochant leurs performances de celles des modèles les plus luxueux.

Certains privilégient la puissance et les fonctionnalités avancées des flagships Android comme le Pixel 8 et son intégration de l’IA. D’autres préfèrent débourser moins d’argent quitte à avoir un téléphone moins performant.

Cependant, l’adoption des futurs processeurs Snapdragon 7 Gen 3 pour les appareils de milieu de gamme pourrait réduire le fossé avec les smartphones plus performants. Qualcomm a annoncé ce nouveau modèle de puce le 16 novembre 2023 et il s’annonce particulièrement prometteur.

Ce SoC, sans être au niveau du monstrueux Snapdragon 8 Gen 3, devrait apporter quelques améliorations, dont la capacité à utiliser l’IA. En effet, les smartphones de milieu de gamme équipés avec la puce pourront sans problème tirer parti des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle.

Selon des informations partagées par le leaker Digital Chat Station sur Weibo, cette génération de Snapdragon 7 représentera une énorme amélioration par rapport à la précédente. Il explique que cette nouvelle itération adopte une architecture proche de celle du Snapdragon 8 Gen 3 en abandonnant la N-1 des générations précédentes.

Le Snapdragon 7 Gen 3 va faire briller les smartphones de milieu de gamme

En prenant en compte les capacités du Snapdragon 8 Gen 3, l’idée que le nouveau SoC de la série 7 soit similaire est particulièrement intéressante. Le gain de performance des smartphones équipés de cette puce pourrait être innatendu.

Le Snapdragon 7 Gen 3 devrait également apporter des améliorations notables en ce qui concerne la consommation énergétique. Selon son constructeur, la puce serait 20% plus efficace sur ce point précis.

De plus, le SoC embarquerait un GPU 50% plus rapide et son processeur pourrait atteindre une vitesse de 2,63 GHz. Toutes ces améliorations par rapport aux générations de puce précédentes pourraient donc faire du Snapdragon 7 Gen 3 le fer de lance des smartphones de milieu de gamme.

Les utilisateurs de ce genre de modèles pourraient donc envisager de bénéficier de performances exceptionnelles sans avoir à investir dans un Galaxy S24 et sa puce Exynos 2400.

Quoi qu’il en soit, l’idée que les smartphones milieu de gamme puissent rivaliser avec leurs homologues haut de gamme semble plausible à l’avenir. Une perspective qui représente une excellente nouvelle pour les utilisateurs les moins fortunés.

En revanche, pour le moment, aucun smartphone équipé de cette puce n’a encore été annoncé. Si leur commercialisation devrait se faire dans le courant de l’année 2024, il va falloir attendre leur sortie afin de savoir ce que ce nouveau SoC a véritablement dans le ventre.

