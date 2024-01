iPhone 16 : les modèles Pro de 1 To seraient moins performants

Concept d’iPhone 16 DR

Les modèles d’iPhone 16 Pro équipés de 1 To de stockage pourraient présenter des performances inférieures à leur sortie. Plus précisement, ce seraient leurs vitesses de lecture et d’écriture qui seraient plus lentes pour réduire les coûts, rapporte DigiTimes. Nos confrères tiendraient cette information de sources dans l’industrie.

Cette modification s’inscrit dans le cadre du passage potentiel d’Apple à la mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) à plus forte densité pour les modèles d’iPhone de 1 To. La firme à la pomme serait en train d'”évaluer activement” cette technologie. Elle n’est pas la seule envisager le saut : le fabricant de smartphones Oppo effectue actuellement la même démarche.

Qu’apporterait la mémoire flash NAND Quad-Level à l’iPhone 16 ?

Si Apple n’arrive pas à vendre l’iPhone 15 en Chine, c’est notamment à cause de son prix. Le dernier fleuron est équipé de couteuse mémoire flash à triple cellule (TLC). L’utilisation de la technologie QLC NAND permettrait à Apple d’intégrer une capacité de stockage supérieure, dans une surface restreinte et à moindre prix.

Principal inconvénient : des vitesses en lecture et en écriture plus lentes. La technologie QLC NAND peut également être moins durable et moins fiable que la technologie TLC NAND, car elle gère moins bien les opérations d’écriture constantes. Apple pourrait toutefois atténuer ces défauts par des optimisations logicielles et matérielles maison.

L’iPhone 16 pourrait venir en version 2 To de stockage

L’article de Digitimes ajoute que l’adoption de la technologie QLC NAND permettrait de proposer pour la première fois des iPhone offrant jusqu’à 2 To de stockage. Le prix d’un iPhone 15 Pro Max de 1 To est de 1 979 euros soit 200 euros de plus que le modèle de 512 Go. En multipliant encore ce chiffre, l’iPhone 16 Pro Max 2 To pourrait donc être un appareil très rentable pour la firme à la pomme.

À lire > iPhone 16 Pro : un bouton Action différent, mais un design identique ?

Les modèles d’iPhone dotés d’une capacité de stockage de 128, 256 et 512 Go resteront probablement équipés de la technologie TLC NAND à court terme. L’iPhone 16 n’est donc peut être pas concerné : ces évolutions matérielles prennent du temps à être mises en place. Cela fait par exemple longtemps qu’Apple prévoit seulement 8 Go de RAM et le Wi-Fi 6E uniquement pour l’iPhone 16.

Bien que la technologie TLC NAND est encore largement répandue dans l’industrie, la technologie QLC NAND devrait représenter environ 20 % de toutes les livraisons de puces NAND au premier semestre 2024. En dépit de ses inconvénients, son prix lui vaut un usage en augmentation. C’est normal, sur un marché où les consommateurs se serrent la ceinture.

TL;DR Apple réfléchirait à adopter la mémoire flash NAND Quad-Level Cell pour les iPhone 16 1 To.

Cette technologie est moins couteuse que celle actuellement utilisée par Apple, au prix de performances réduites.

Cette mémoire flash permettrait potentiellement de mettre au point des iPhone avec 2 To de stockage.

Source : Digitimes