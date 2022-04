Epic Games lance RealityScan, une application mobile qui transforme vos photos en scans 3D

RealityScan, la nouvelle application développée par Epic Games, est un « logiciel photogrammétrique de pointe ». Il serait capable de reconstruire des objets et des scènes de toutes tailles à partir d’images ou de scans laser. Autrement dit, l’application peut utiliser des photos issues de smartphones ou d’appareil photo pour créer des modèles photogrammétriques 3D haute fidélité d’objets. Le tout, pour être utilisé sur des plateformes numériques.

RealityCapture, la nouvelle application développée par Epic Games – Crédits : Epic Games

Pour le développement de cette application, Epic Games a collaboré avec Capturing Reality et Quixel, dont les technologies sont dédiés initialement à la réalité augmentée. « Cette application s’appuie sur leur technologie pionnière pour élargir l’accès à la photogrammétrie sophistiquée pour les créateurs de tout niveau. »

RealityScan n’a pas encore fait ses preuves

Ce n’est pas la première application à proposer une forme de numérisation 3D sur les smartphones, mais c’est peut-être la tentative la plus médiatisée et prometteuse à ce jour. L’application est toujours en cours de développement. Et si les premiers résultats ne sont pas encore impressionnants, Epic Game promet « des scans 3D avec une précision et une qualité de maillage inégalées à des vitesses beaucoup plus rapides que les logiciels concurrents. »

À lire aussi > L’iPhone 12 Pro va mesurer votre pointure avec son scanner LiDAR

RealityScan en vidéo

Vous pouvez regarder de plus près comment cela fonctionne dans la nouvelle vidéo promotionnelle d’Epic, intégrée ci-dessous.

Après avoir créé l’actif, les utilisateurs de RealityScan pourront télécharger leurs créations sur Sketchfab pour leur propre usage ou pour les concéder sous licence à d’autres développeurs.

Un lancement définitif en cours d’année

Epic Games proposait la version bêta d’iOS à 10 000 testeurs via Apple TestFlight, mais le programme de test est déjà complet. La société prévoit de lancer un programme bêta ouvert « plus tard ce printemps » pour iOS, avec une version Android à venir plus tard cette année. Nous verrons si cette application tiendra ses promesses, et gagnera une place de choix, au milieu de ces toujours plus nombreuses applications qui augmentent la réalité.

Dans le cas contraire, Epic Games va continuer à vous proposer des jeux gratuits en 2022. Ce qui reste, pour le moment, son domaine d’excellence.

Source : Engadget