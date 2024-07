Google Photos supprime toutes vos photos ratées pour faire de la place dans votre stockage

Google Photos propose un nouveau gestionnaire qui permet d’identifier rapidement les photos floues, captures d’écran et fichiers volumineux pour les supprimer et donc libérer du stockage.

La mise à jour 6.91.0 de Google Photos ajoute un gestionnaire d’espace de stockage intelligent

Le gestionnaire suggère la suppression de photos floues, captures d’écran et fichiers volumineux

Cette fonctionnalité offre une vue d’ensemble du stockage à travers Photos, Drive et Gmail

Google Photos ne cesse de s’améliorer et figure toujours parmi les plus populaires des applications de la firme de Mountain View. Alors que l’app permet désormais de trier ses clichés via Gemini, la version 6.91.0 gère l’espace de stockage avec une approche plus intelligente et ciblée du nettoyage grâce à un nouveau gestionnaire.

Une gestion plus intelligente du stockage de Google Photos

Google Photos 6.91.0 analyse vos contenus et vous suggère de supprimer certains éléments spécifiques pour libérer de l’espace. Parmi les suggestions de suppression, on trouve notamment les photos floues, les captures d’écran ou encore les images et les vidéos très volumineuses. La fonctionnalité est utile puisqu’elle permet d’identifier rapidement les contenus qui occupent inutilement de l’espace, sans compromettre vos souvenirs importants. Il faut toutefois que les photos et les vidéos soient synchronisées avec votre espace de stockage en ligne.

L’autre bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité est intégrée à d’autres services Google comme Drive ou Gmail. Elle offre une vue d’ensemble de l’utilisation de l’espace de stockage via une approche permettant une meilleure gestion.

Comment utiliser le gestionnaire de stockage Google Photos ?

Pour accéder à ce nouveau gestionnaire d’espace de stockage, l’entreprise a mis en place une procédure simple et accessible depuis l’app Google Photos :

Cliquez sur l’icône en haut à droite

Sélectionnez “Espace de stockage”

Google Photos vous montre alors la répartition de votre stockage en ligne (Photos/vidéos volumineuses, Photos floues, Captures d’écran…)

Supprimez les contenus après avoir visualisé une catégorie spécifique

L’ajout de cette fonctionnalité prouve que Google améliore l’expérience utilisateur de ses applications en prêtant attention aux retours. En offrant un meilleur outil de gestion, la firme de Mountain View répond au besoin croissant des consommateurs en termes d’augmentation constante du volume de données numériques produites et stockées quotidiennement. Il s’agit d’une nouveauté appréciable pour maintenir une bibliothèque Google Photos à la fois organisée et optimisée.