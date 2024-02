Epic Games Store : deux nouveaux jeux gratuits à récupérer, ne les ratez pas !

Cette semaine, ce n’est pas un mais deux jeux vidéo qui sont offerts gracieusement par l’Epic Games Store. Il s’agit de Doki Doki Literature Club Plus et de Lost Castle, deux titres bien différents qui méritent largement le détour.

L’Epic Games Store ne déroge jamais à sa règle. Chaque semaine, la plateforme met à notre disposition un ou plusieurs jeux gratuits. Une embellie appréciable qui permet d’étoffer notre ludothèque sans rien débourser. Ces dernières semaines, nous avons ainsi pu mettre la main sur le jeu de puzzle créatif Infinifactory ou encore sur le jeu d’évasion Doors: Paradox. Celui-ci restera gratuit encore jusqu’à jeudi après-midi avant de laisser place à deux nouveaux cadeaux :

Doki Doki Literature Club Plus !

Lost Castle

Voici les deux offerts par l’Epic Games Store cette semaine

Doki Doki Literature Club Plus ! est un un jeu d’horreur psychologique développé par Team Salvato et édité par Serenity Forge. Proposé habituellement au tarif de 12,49 euros, il vous met dans la peau d’un personnage qui intègre un club de littérature pour séduire l’élue de son cœur.

Grâce aux poèmes que vous rédigerez et aux choix que vous ferez, vous parviendrez à faire chavirer votre bien-aimée. C’est là que vous serez confronté aux horreurs qui se cachent derrière cette idylle naissante… Voici la bande-annonce du jeu :

Cette semaine, l’Epic Games Store offre également un second titre. Il s’agit de Lost Castle, un jeu d’action RPG mêlant des éléments de roguelike et de Dungeon Crawler. Celui-ci se développe dans le château de Harwood, un lieu frappé par la malédiction. Vous serez amené à combattre des nuées de démons et de monstres en mettant à profit votre arsenal et vos compétences.

Notez que les donjons, objets, ennemis et boss seront générés aléatoirement dans ce titre qui peut réunir jusqu’à quatre joueurs en ligne et en local (coopération ou PvP). Lost Castle plaira notamment aux amateurs du genre, se rapprochant notamment de The Binding of Isaac ou Castle Crashers. Voici un aperçu de son gameplay :

Lost Castle et Doki Doki Literature Club Plus ! seront disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store du 8 au 15 février. Pour y jouer dans les meilleures conditions possibles, n’hésitez pas à faire un tour sur notre guide d’achat des meilleurs PC portables gamer du marché.